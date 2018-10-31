У алтайского дальнобойщика забрали права за смертельное ДТП, в котором он не участвовал

Рубцовчанина Александра О. лишили водительских прав за то, что он якобы сбил на грузовике людей и уехал с места ДТП. Доказывая свою невиновность, водитель дошел до Верховного суда. Пока длилась тяжба, рубцовчанин потерял работу.

Что произошло

В ночь с 5 на 6 июля 2016 года на трассе Барнаул-Новосибирск в районе поселка Керамкомбинат неустановленный грузовик сбил двух пешеходов — мужчину и женщину. Первый погиб, а вторая серьезно пострадала.

Через два дня полицейские вышли на подозреваемого. Им оказался Александр О. В ту ночь он проезжал по трассе на МАЗе. Подозрения усилились, когда на его машине увидели потрескавшееся лобовое стекло и скол на фаре.

Александр вину отрицал и говорил, что лишь видел двух людей, идущих вдоль трассы, но не сбивал их. Повреждения на машине старые, сообщил он полицейским.



Все закончилось тем, что искитимский мировой суд на год лишил Александра прав за то, что он покинул место аварии. Возбуждать уголовное дело не стали: следствие пришло к выводу, что ДТП случилось по вине пешеходов, которые будучи в нетрезвом виде переходили трассу в неположенном месте.

Как обнаружили судейские ошибки

Водитель оспорил решение мирового суда, но районный суд не усмотрел нарушений в деле и оставил решение в силе. Областной суд — тоже. Тогда дальнобойщик обратился в Верховный суд.



Там определили, что нижестоящие суды допустили ряд ошибок. Например, пострадавшая женщина запомнила, что сбивший ее грузовик был серый и без полуприцепа, а МАЗ Александра вишневый и с полуприцепом. Также на месте происшествия нашли обломки пластиковой подножки грузовика, а на МАЗе они металлические, следует из материалов дела.

Максим Фролов

Адвокат водителя Максим Фролов получил видео с камер АЗС, расположенной недалеко от места ДТП. На записи видно, что рубцовчанин проехал мимо заправки в 23:19. В 23:21 с АЗС выехал другой водитель, который обнаружил пострадавших и вызвал скорую и ГИБДД. За эти две минуты по трассе проехали еще два грузовика.

Эти и другие обстоятельства следователи проигнорировали, и это привело к судебной ошибке. К такому выводу пришел Верховный суд в сентябре 2018 года, отменяя постановления нижестоящих инстанций. Решение обжалованию не подлежит.

Как это отразилось на водителе

Пока длилась тяжба, Александр вынужден был идти в центр занятости, осваивать новую специальность и устроиться на низкооплачиваемую работу, рассказал адвокат. К тому моменту, как дальнобойщик доказал, что прав его лишили несправедливо, срок наказания истек.



Максим Фролов,

адвокат:

Человек пострадал из-за халатности и непрофессионализма должностных лиц. При худшем сценарии он и вовсе мог оказаться в колонии, если бы вовремя не обратился за юридической помощью. Теперь он вправе потребовать от государства компенсации морального вреда и возмещения расходов на адвоката. Несложно представить, как изменилась степень доверия О. к правоохранительным органам и судам.

Адвокат добавил, что считает ситуацию абсурдной и показательной с точки зрения современных правовых реалий в стране. «К счастью, Верховный суд объективно и добросовестно рассмотрел дело и вынес справедливый вердикт», — уточнил адвокат.

Александр О. и его адвокат обратились в прокуратуру. Они пожаловались на действия сотрудников ГИБДД и следователей. В результате по факту ДТП возбудили уголовное дело и ищут реального участника аварии.