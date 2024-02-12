Умный в гору поедет! Новый кроссовер JAECOO J7 протестировал хоккеист «Динамо-Алтай»

Автоцентр АНТ представил новинку этого зимнего сезона — кроссовер JAECOO J7 с интеллектуальным полным приводом. Попробовал его в деле нападающий «Динамо-Алтай» Денис Лудцев.

Сочетание мощи и страсти

Стоимость JAECOO J7 в Автоцентре АНТ начинается от 2 599 900 рублей*. Также в подарок — КАСКО**.

Название JAECOO образовано от немецкого слова Jaeger («охотник») и английского Cool («крутой»). Тем самым создатели хотели подчеркнуть его скорость, силу и мощь, подобную дикой природе.

В дизайне автомобиля нет ничего лишнего — это классический внедорожный стиль. Кроссовер выглядит брутально и в то же время по-современному элегантно.

Во внешнем виде доминирует крупная решетка радиатора с вертикальными линиями. Перед украшает светодиодная LED-оптика, которая выполнена в три этажа. Так она обеспечивает разные уровни освещения во время поездки.

Также дизайнеры использовали уже ставшие классикой автоматически выдвигающиеся при помощи электропривода ручки дверей. Дополняют внешний вид большие 19-дюймовые литые колесные диски из алюминиевого сплава.

JAECOO J7 выглядит брутально и в то же время по-современному элегантно. Фото: Дмитрий Лямзин. JAECOO J7 выглядит брутально и в то же время по-современному элегантно. Фото: Дмитрий Лямзин. JAECOO J7 выглядит брутально и в то же время по-современному элегантно. Фото: Дмитрий Лямзин. JAECOO J7 выглядит брутально и в то же время по-современному элегантно. Фото: Дмитрий Лямзин. JAECOO J7 выглядит брутально и в то же время по-современному элегантно. Фото: Дмитрий Лямзин. JAECOO J7 выглядит брутально и в то же время по-современному элегантно. Фото: Дмитрий Лямзин. JAECOO J7 выглядит брутально и в то же время по-современному элегантно. Фото: Дмитрий Лямзин. JAECOO J7 выглядит брутально и в то же время по-современному элегантно. Фото: Дмитрий Лямзин.

Все под рукой

Не меньше усилий было приложено при разработке дизайна салона JAECOO J7. Сиденья выполнены из искусственной кожи с акцентной строчкой. Их положение можно менять как вручную, так и с помощью интеллектуальной системы. Она предлагает три состояния: «Вождение», «Отдых», «Сон».

Первое, что отметил Денис на месте водителя — большой центральный дисплей на приборной панели. Его размер — 14,8 дюймов, это самый большой «планшет» среди других представителей класса. Он отражает всю необходимую информацию: карты, обзор камер, медиа-систему, телефон и управление системой авто. Второй дисплей, уже небольшой, находится непосредственно перед водителем и содержит всю важную информацию о кроссовере во время поездки.

Вторая важная деталь, которую похвалил нападающий «Динамо-Алтай» — удобное расположение подлокотника. Он чуть выше, чем обычно в легковых автомобилях, и как раз подходит под руку. К тому же здесь достаточно места для различных дорожных мелочей: ключей, кошелька и стаканчика кофе. Здесь же размещена беспроводная зарядка для телефона.

Порадовал водителя и простор внутри салона. Здесь с комфортом может разместиться как высокий Денис, так и большая семья. А все вещи для долгой поездки можно сложить в большой багажник. Здесь поместилось и все снаряжение нападающего.

Дизайн салона JAECOO J7. Фото: Дмитрий Лямзин. Дизайн салона JAECOO J7. Фото: Дмитрий Лямзин. Дизайн салона JAECOO J7. Фото: Дмитрий Лямзин. Дизайн салона JAECOO J7. Фото: Дмитрий Лямзин. Дизайн салона JAECOO J7. Фото: Дмитрий Лямзин. Дизайн салона JAECOO J7. Фото: Дмитрий Лямзин. Дизайн салона JAECOO J7. Фото: Дмитрий Лямзин. Дизайн салона JAECOO J7. Фото: Дмитрий Лямзин. Дизайн салона JAECOO J7. Фото: Дмитрий Лямзин. Дизайн салона JAECOO J7. Фото: Дмитрий Лямзин. Дизайн салона JAECOO J7. Фото: Дмитрий Лямзин. Дизайн салона JAECOO J7. Фото: Дмитрий Лямзин. Дизайн салона JAECOO J7. Фото: Дмитрий Лямзин.

Достойная скорость

Первым делом Денис решил посмотреть, как JAECOO J7 ведет себя в обычных городских условиях.

С непривычки кажется, что тормоза резковаты: чуть педаль нажимаешь, и машина уже встает. Но вскоре понимаешь, что это, наоборот, удобно в городской среде, — рассказывает водитель.

Автомобиль предлагает семь режимов езды: «Экономичный», «Стандартный», «Спортивный», «Песок», «Грязь», «Снег» и «Бездорожье». По мнению Дмитрия, для поездки по городу лучше всего подходит «Спортивный».

Разгоняется автомобиль быстро, едет резво и при этом рулится мягко. У него отличная маневренность и можно смело совершать обгоны и повороты, — делится водитель.

Таких качеств удалось добиться благодаря современному турбированному двигателю. При рабочем объеме 1,6 л его характеристики приближаются к показателям двухлитровых моторов. Мощность составляет 186 л. с.

Во время поездки автомобиль автоматически включает систему обзора при каждом повороте. Здесь она показывает все 540 градусов (полный круговой + 180 градусов по вертикали).

Сначала такое количество камер немного отвлекает, — признается Денис. — Но к ним привыкаешь. Они могут выручить при парковке или обгоне на трассе.

Денис проверил, как JAECOO J7 ведет себя в обычных городских условиях. Фото: Дмитрий Лямзин. Денис проверил, как JAECOO J7 ведет себя в обычных городских условиях. Фото: Дмитрий Лямзин. Денис проверил, как JAECOO J7 ведет себя в обычных городских условиях. Фото: Дмитрий Лямзин. Денис проверил, как JAECOO J7 ведет себя в обычных городских условиях. Фото: Дмитрий Лямзин. Денис проверил, как JAECOO J7 ведет себя в обычных городских условиях. Фото: Дмитрий Лямзин. Денис проверил, как JAECOO J7 ведет себя в обычных городских условиях. Фото: Дмитрий Лямзин. Денис проверил, как JAECOO J7 ведет себя в обычных городских условиях. Фото: Дмитрий Лямзин. Денис проверил, как JAECOO J7 ведет себя в обычных городских условиях. Фото: Дмитрий Лямзин. Денис проверил, как JAECOO J7 ведет себя в обычных городских условиях. Фото: Дмитрий Лямзин. Дизайн салона JAECOO J7. Фото: Дмитрий Лямзин. Дизайн салона JAECOO J7. Фото: Дмитрий Лямзин. Дизайн салона JAECOO J7. Фото: Дмитрий Лямзин. Дизайн салона JAECOO J7. Фото: Дмитрий Лямзин. Дизайн салона JAECOO J7. Фото: Дмитрий Лямзин.

Для сибирских просторов

После небольшой поездки по городу Денис решил опробовать кроссовер в необычных условиях, а именно в лесополосе.

Первые препятствия в виде неровной дороги автомобиль преодолел достойно. Автомобиль шел тихо и мягко, сглаживая любые кочки. В этом заслуга интеллектуальной системы полного привода. Она моментально реагирует на изменение дорожного покрытия и адаптируется соответствующим образом. Время реакции занимает всего 0,1 с.

Более того, JAECOO J7 смог забраться в заснеженную гору и съехать с нее, подняв эффектные брызги снега.

Денис признается — такого результата от последнего теста он не ожидал. Боялся, что машина все же застрянет в снегу. Но кроссовер справился и с этой сложной задачей, превзойдя все ожидания.

На личном опыте

Проверить все достоинства кроссовера JAECOO J7 и пройти тест-драйв можно лично в дилерском центре «JAECOO Автоцентр АНТ» на Павловском тракте, 249 д. Кроме того, на этой неделе Автоцентр АНТ дарит каждому, прошедшему тест-драйв, два билета на матч, так как 17 февраля 2024 г. выступает партнером матча OLIMPBET ВХЛ — Кубка Шелкового пути 2023/2024 между командами «Динамо-Алтай» — «Омские Крылья».

* Указана максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод на автомобиль JAECOO J7 2023 года выпуска комплектации Lifestyle 1.6 Turbo 2WD — 2 599 900 руб., без учета дополнительного оборудования или иных услуг. Подробности в Автоцентре АНТ. Срок проведения акции с 1 по 28 февраля 2024 г.

** Подробности об организаторе мероприятия, условиях акции, количестве подарков, порядке, месте и сроке их получения в Автоцентре АНТ и по телефону +7(3852)23 00 10. «Совкомбанк страхование» (АО). Лицензии Банка России: СИ №1675 и другие. Срок проведения акции с 1 по 28 февраля 2024 г.

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