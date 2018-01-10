Автоновости

Утром 10 января Барнаул встал в многокилометровых пробках

Сегодня, 09:52.
Автоновости

В Барнауле утром 10 января образовались многокилометровые пробки. На некоторых участках скорость движения автомобилей не превышает 3 км/ч. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", загруженность движения составляет 8 баллов. Трафик затруднен из-за снегопада и нескольких ДТП в разных частях города.

Пробки в Барнауле.
Пробки в Барнауле. Фото : altapress.ru.
  • Движение затруднено на разных участках проспекта Ленина. В некоторых местах скорость машин составляет 5 км/ч.
  • Большая пробка из-за ДТП образовалась на улице Северо-Западной от проспекта Ленина до улицы Восточной.
  • На участке улицы Матросова от Юрина до Георгия Исакова автомобили движутся со скоростью 3 км/ч.
Пробки в Барнауле 10 января.
Пробки в Барнауле 10 января.
Пробки в Барнауле 10 января.
Пробки в Барнауле 10 января.
Пробки в Барнауле 10 января.
Пробки в Барнауле 10 января.
Пробки в Барнауле 10 января.
Пробки в Барнауле 10 января.
  • Большая пробка образовалась на Павловском тракте: от кольца до улицы Фурманова.
  • Пробка образовалась и на Змеиногосрком тракте в сторону центра города.

Дорожная обстановка меняется каждую минуту.

Напомним, на 10 января синоптики прогнозировали ухудшение погоды. В отдельных районах выпадет снег, начнутся метели, а дороги покроются льдом.

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