Утром 10 января Барнаул встал в многокилометровых пробках

В Барнауле утром 10 января образовались многокилометровые пробки. На некоторых участках скорость движения автомобилей не превышает 3 км/ч. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", загруженность движения составляет 8 баллов. Трафик затруднен из-за снегопада и нескольких ДТП в разных частях города.
- Движение затруднено на разных участках проспекта Ленина. В некоторых местах скорость машин составляет 5 км/ч.
- Большая пробка из-за ДТП образовалась на улице Северо-Западной от проспекта Ленина до улицы Восточной.
- На участке улицы Матросова от Юрина до Георгия Исакова автомобили движутся со скоростью 3 км/ч.
- Большая пробка образовалась на Павловском тракте: от кольца до улицы Фурманова.
- Пробка образовалась и на Змеиногосрком тракте в сторону центра города.
Дорожная обстановка меняется каждую минуту.
Напомним, на 10 января синоптики прогнозировали ухудшение погоды. В отдельных районах выпадет снег, начнутся метели, а дороги покроются льдом.
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