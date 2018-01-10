Утром 10 января Барнаул встал в многокилометровых пробках

В Барнауле утром 10 января образовались многокилометровые пробки. На некоторых участках скорость движения автомобилей не превышает 3 км/ч. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", загруженность движения составляет 8 баллов. Трафик затруднен из-за снегопада и нескольких ДТП в разных частях города.

Движение затруднено на разных участках проспекта Ленина. В некоторых местах скорость машин составляет 5 км/ч.

Большая пробка из-за ДТП образовалась на улице Северо-Западной от проспекта Ленина до улицы Восточной.

На участке улицы Матросова от Юрина до Георгия Исакова автомобили движутся со скоростью 3 км/ч. Большая пробка образовалась на Павловском тракте: от кольца до улицы Фурманова.

Пробка образовалась и на Змеиногосрком тракте в сторону центра города. Дорожная обстановка меняется каждую минуту. Напомним, на 10 января синоптики прогнозировали ухудшение погоды. В отдельных районах выпадет снег, начнутся метели, а дороги покроются льдом. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.