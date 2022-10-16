16 октября
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Автоновости

В Алтайском крае бензин АИ-95 и дизель оказались самыми дешевыми в Сибири

Самый дешевый бензин марки АИ-95, а также дизельное топливо продают в Барнауле, пишет tvtomsk.ru со ссылкой на данные Томскстата за третий квартал 2022 года.

Дизель, топливо, бензин
Дизель, топливо, бензин
СС0

АИ-92 в конце сентября оказался дороже всего в Иркутске — 47,69 рубля за литр (-0,23 рубля к декабрю 2021 года), а дешевле всего в Кемерове — 44,52 рубля (-0,01 рубля).

Дороже всего АИ-95 продают в Кызыле — 50,42 рубля (-2,42 рубля), минимальная цена в Барнауле — 46,84 рубля (+0,20 рубля).

Такая же ситуация по дизельному топливу: максимум в Кызыле — 61,73 рубля (-0,71 рублей), минимум в Барнауле — 54,84 рубля (+1,75 рубля).

Самый дорогой бензин марки АИ-98 и выше зафиксировали в Иркутске — 62,41 рубля (+0,55 рубля), а самый дешевый в Томске — 57,06 рубля (+4,06 рубля).

Ранее отпуск топлива на АЗС в канистры запретил губернатор Севастополя.

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