Карлин предложил сделать Павловский тракт федеральной трассой

Павловский тракт. Фото : Татьяна Кузьмина. Подземный переход на трассе Барнаул - Павловск. Фото : Татьяна Кузьмина. Остановка на реконструированном участке дороги Барнаул - Павловск. Фото : Татьяна Кузьмина. Подземный переход на трассе Барнаул - Павловск. Фото : Татьяна Кузьмина. Павловский тракт. Фото : Татьяна Кузьмина. Реконструированный участок дороги Барнаул - Павловск. Фото : Татьяна Кузьмина. Павловский тракт. Фото : Татьяна Кузьмина. Совещание в Павловском районе. Фото : Татьяна Кузьмина. Александр Карлин и Василий Мотуз. Фото : Татьяна Кузьмина. Реконструированный участок дороги Барнаул-Павловск. Фото : Татьяна Кузьмина.

Губернатор рассказал, что правительство Алтайского края предлагает Минтрансу России придать дороге "Барнаул — Камень-на-Оби — граница Новосибирской" области федеральный статус. Это по силам краю: содержание и ремонт уже действующих федеральных трасс на своей территории успешно и качественно выполняют предприятия Алтайавтодора, отметил глава региона.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Аргументов в пользу реализации этого предложения более чем достаточно. Эта трасса проходит через Павлодар в столицу Республики Казахстан. Векторы наших экономических и политических интересов в последние годы смещены на восток. Такова политика президента России: больше связей со странами Азиатского континента (Китаем, Монголией и другими государствами Юго-Восточной и Центральной Азии). С учетом этого направления роль Алтайского края как транзитного региона заметно возрастает.

Начальник Алтайавтодора Василий Мотуз рассказал, что реконструкция идет планомерно. Участок дороги, на котором проходило совещание, подразумевает четыре полосы, но из-за урезанного финансирования построены пока только две. Сейчас идет подготовка к следующему этапу. В 2018 году планируют построить кольцо, установить шумозащитные экраны и другие работы, предусмотренные проектом. На реконструированном участке уже построен подземный пешеходный переход, в будущем появится современный пункт весового контроля.

Справка

Автомобильная дорога "Барнаул — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области" протяженностью 238 километров построена в 1982—1985 годах. Дорога связывает Барнаул, Камень-на-Оби, Новосибирск и населенные пункты Павловского, Шелаболихинского, Каменского, Крутихинского районов. С 2011 по 2017 год на реконструкцию трассы направлено 1 миллиард 933 миллиона рублей, в том числе в 2017 году — 467 миллионов рублей.

Интенсивность движения на некоторых участках достигает 6 тысяч автомобилей в сутки, а между Барнаулом и Павловском — до 16 тысяч автомобилей.

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