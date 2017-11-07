Автоновости

В Алтайском крае перекроют дорогу из-за военных

Сегодня, 13:08.
Автоновости

7 ноября с 17:45 до 20:45 будет ограничено движение под Барнаулом — на автодороге "Б. Ключи – Фирсово – Бобровка – н.п. Бобровка". Перекрытие связно с плановым движением военных колонн.

Перекрытие дороги.
Перекрытие дороги. Фото : Анна Зайкова.

Напомним, что это не первое перекрытие за последнее время. Нередко это вызывает пробки на трассе. Поэтому водителям лучше заранее планировать свой маршрут.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus