В Алтайском крае перекроют дорогу из-за военных

7 ноября с 17:45 до 20:45 будет ограничено движение под Барнаулом — на автодороге "Б. Ключи – Фирсово – Бобровка – н.п. Бобровка". Перекрытие связно с плановым движением военных колонн.
Напомним, что это не первое перекрытие за последнее время. Нередко это вызывает пробки на трассе. Поэтому водителям лучше заранее планировать свой маршрут.
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