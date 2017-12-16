В Бийске вечером 15 декабря столкнулись две иномарки. После удара они чуть не снесли дорожный знак, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Бийск".

В Алтайском крае после жесткого столкновения иномарки влетели в дорожный знак. Фото : Михаил Долгих в vk.com/incident_22. В Алтайском крае после жесткого столкновения иномарки влетели в дорожный знак. Фото : Михаил Долгих в vk.com/incident_22. В Алтайском крае после жесткого столкновения иномарки влетели в дорожный знак. Фото : Михаил Долгих в vk.com/incident_22. В Алтайском крае после жесткого столкновения иномарки влетели в дорожный знак. Фото : Михаил Долгих в vk.com/incident_22. В Алтайском крае после жесткого столкновения иномарки влетели в дорожный знак. Фото : Михаил Долгих в vk.com/incident_22. В Алтайском крае после жесткого столкновения иномарки влетели в дорожный знак. Фото : Михаил Долгих в vk.com/incident_22. В Алтайском крае после жесткого столкновения иномарки влетели в дорожный знак. Фото : Михаил Долгих в vk.com/incident_22. Свидетели аварии рассказали, что она произошла на пересечении улиц Матросова и Фрунзе. На снимках с места ДТП видно, что машины получили сильные повреждения. От удара также погнулся дорожный знак. По предварительной информации, пострадавших нет. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.