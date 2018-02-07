В Алтайском крае в жестком столкновении иномарок пострадали два человека

В Рубцовске 7 января столкнулись автомобили Toyota Corolla и Toyota Corona. По предварительной информации, помощь медиков понадобилась двум людям, рассказали altapress.ru в пресс-службе краевой ГИБДД.
В Алтайском крае в жутком столкновении иномарок пострадали два человека. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
В Алтайском крае в жутком столкновении иномарок пострадали два человека. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
В Алтайском крае в жутком столкновении иномарок пострадали два человека. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
В Алтайском крае в жутком столкновении иномарок пострадали два человека. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
В Алтайском крае в жутком столкновении иномарок пострадали два человека. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
В Алтайском крае в жутком столкновении иномарок пострадали два человека. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
В Алтайском крае в жутком столкновении иномарок пострадали два человека. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
В Алтайском крае в жутком столкновении иномарок пострадали два человека. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
В группе "Инцидент Бийск" очевидцы сообщают, что авария произошла на улице Кирова. Столкнулись иномарки Toyota Corolla и Toyota Corona.
В ДТП пострадали минимум два человека, ехавшие в Toyota Corona. Сейчас на месте аварии работают полицейские. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.
Автомобили получили сильные повреждения. Одной из иномарок смяло переднюю часть, а другой — боковую.
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