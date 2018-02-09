В автосалонах Алтайского края с начала года подорожали почти все машины

С начала 2018 года автопроизводители один за другим повышают рекомендованные цены на легковые автомобили в России. По подсчетам altapress.ru, с начала 2018 года изменились ценники как минимум на четыре десятка моделей из числа тех, что продаются в салонах официальных дилеров в Алтайском крае.
По данным аналитиков агентства "Автостат", большинство производителей повысили цены на свои машины на 1,5-3%. Однако в некоторых случаях увеличение стоимости достигло 5%. В реальном выражении повышение составило от 5 тыс. до 183 тыс. рублей. Вот как выглядят актуальные ценники на некоторые модели:
Директор агентства Сергей Целиков прогнозирует, что в целом в течение 2018 года новые легковые автомобили в России станут дороже на 5-7%. На это есть как минимум две причины: повышение акцизов на автомобили мощностью свыше 200 л.с. и увеличение утилизационного сбора на 15-17%.
Сергей Целиков,
директор аналитического агентства "Автостат":
— При условии, что в 2018 году российская валюта будет относительно стабильной на уровне 55 – 65 рублей за $1, и если не будет девальвации рубля, которой, по идее, быть не должно, эти факторы могут дать средний рост в пределах 5 – 7%. Причин для дальнейшего роста цен я не вижу.
Такие же и более низкие (от 2-5%) цифры прогнозируют и автопроизводители, в частности представители VW, Hyundai и PSA Peugeot Citroen.
Чтобы понять, как повышение цен отразится на спросе, журналисты "За рулем" с 12 по 18 января провели опрос, в котором приняло участие более 1,8 тыс. человек. Выяснилось: из тех, кто планирует покупку нового автомобиля в нынешнем году, больше всего участников опроса (38,3%) готовы ее отложить, чтобы подкопить денег. Около 27% респондентов изначально хотели купить новую машину, но теперь рассмотрят вариант покупки автомобиля с пробегом.
Факт
В 2017 году цены на новые автомобили в России, согласно оценке "Автостата", выросли не более чем на 5%.
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