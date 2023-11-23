23 ноября
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Автоновости
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В Автоцентре АНТ можно пройти тест-драйв и познакомиться лично с автомобилями OMODA и JAECOO

С 23.11 по 30.11.2023 действует выгода до 690 000 руб.* на автомобили OMODA и JAECOO.
Количество автомобилей ограничено!

В Автоцентре АНТ можно пройти тест-драйв и познакомиться лично с автомобилями OMODA и JAECOO.
В Автоцентре АНТ можно пройти тест-драйв и познакомиться лично с автомобилями OMODA и JAECOO.
Фото предоставлено Автоцентром АНТ.

В Автоцентре АНТ представлены в наличии:

  • Интеллектуальный кроссовер JAECOO J7 с полным приводом
  • Футуристичный кроссовер OMODA С5 с полным приводом
  • Спортивный седан OMODA S5 GT
  • Эффектный седан S5

Приглашаем в Автоцентр АНТ пройти тест-драйв и познакомиться лично с автомобилями OMODA и JAECOO.

г. Барнаул, Павловский тракт, 249 Д
Отдел продаж JAECOO: +7(3852) 230-010
Отдел продаж OMODA: +7(3852) 230-030

omoda-ant22.ru
jaecoo-ant22.ru

* Подробности можно узнать в отделе продаж Автоцентра АНТ.

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