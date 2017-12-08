Автомобиль Honda выбросило на трамвайные пути в Барнауле

Свидетели аварии рассказали, что она произошла на пересечении улиц Северо-Западная и Смирнова. Автомобиль Honda Inspire выбросило на трамвайные пути. По словам очевидцев, на месте ЧП образовалась пробка.

По предварительной информации, пострадавших нет.

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