В Барнауле из-за столкновения трамвая и автобуса пострадали три человека.

В пресс-службе ГИБДД Барнаула altapress.ru сообщили, что ДТП произошло в 10:20 на улице Малахова, 46. Столкнулся автобус "Богдан" под управлением 67-летнего мужчины и трамвай, которым управляла 42-летняя женщина.

В результате столкновения пострадали три пассажирки автобуса. Женщины в возрасте 47, 56 и 78 лет получили травмы из-за падения. Им оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

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