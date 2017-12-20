В Барнауле поздно вечером 19 декабря столкнулись фура и легковушка, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
В Барнауле легковушка на скорости влетела в фуру. Фото : Юлиана Сиргеевна в vk.com/barneos22.
В Барнауле легковушка на скорости влетела в фуру. Фото : Алекс Алекс в vk.com/barneos22.
В Барнауле легковушка на скорости влетела в фуру. Фото : Алекс Алекс в vk.com/barneos22.
Свидетели аварии рассказали, что она произошла на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Анатолия. На снимках с места ДТП видно, что от удара легковой автомобиль смяло. По предварительной информации, пострадавших нет.
В пресс-службе барнаульской ГИБДД altapress.ru рассказали, что к ним не поступала информация об этом ДТП. Скорее всего, водители решили вопрос на месте без вызова служб.
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