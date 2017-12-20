В Барнауле легковушка на скорости влетела в фуру. Фото : Юлиана Сиргеевна в vk.com/barneos22. В Барнауле легковушка на скорости влетела в фуру. Фото : Алекс Алекс в vk.com/barneos22. В Барнауле легковушка на скорости влетела в фуру. Фото : Алекс Алекс в vk.com/barneos22.

Свидетели аварии рассказали, что она произошла на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Анатолия. На снимках с места ДТП видно, что от удара легковой автомобиль смяло. По предварительной информации, пострадавших нет.

В пресс-службе барнаульской ГИБДД altapress.ru рассказали, что к ним не поступала информация об этом ДТП. Скорее всего, водители решили вопрос на месте без вызова служб.

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