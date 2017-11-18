В Барнауле на месяц перекроют участок улицы

Это связано с проведением работ по прокладке канализации к строящемуся жилому дому по адресу: ул.Димитрова, 130.

Движение по ул.Димитрова в районе дома №132 по ул.Папанинцев перекроют 20 ноября с 08:00 до 21:00 22 декабря.

Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде участка и, по возможности, заранее выбирать маршруты объезда. Горожанам приносят извинения за причиненные неудобства.

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