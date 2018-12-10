В Барнауле начали штрафовать водителей грузовиков за проезд по старому мосту через Обь

В начале декабря нескольким водителям грузовиков, кто в нарушение правил выехал на старый мост в Барнауле, выписали штрафы. Об этом сообщили в управлении автодорог «Алтай».

Старый мост в день открытия после ремонта. 23 ноября 2009 года.

В ведомстве отметили, что проезд по мосту закрыт для грузовых автомобилей общей массой больше 8 тонн и высотой более 3,5 метра. За нарушение режима проезда предусмотрен штраф в размере до 300 тысяч рублей.

Такое наказание ввели не для пополнения казны, а «исключительно для сохранения жизни и здоровья граждан, поскольку сооружение находится в неудовлетворительном состоянии», пояснили в управлении.

Напомним, старый мост перешел в федеральную собственность в октябре 2018 года, его передали в ведение Упрдор Алтай". Восстановление моста уже начали, однако приступить к капитальному ремонту федеральные дорожники смогут только после разработки проекта. «Все процедуры выполняют в крайне сжатые сроки, чтобы как можно скорее восстановить социально значимый для города объект», сообщают на официальном сайте региона.

Старый мост — одна из самых проблемных точек в транспортной инфраструктуре Барнаула. Больше десяти лет он находится в близком к аварийному состоянию. На ремонт требуется, по разным оценкам, от 500 млн до 1 млрд рублей.