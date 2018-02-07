В Барнауле пассажиры трамвая вытолкали застрявшую на рельсах машину "Яндекс.Такси"

Пассажирам барнаульского трамвая пришлось выталкивать застрявший на путях автомобиль такси. Фото из архива редакции. Пассажирам барнаульского трамвая пришлось выталкивать застрявший на путях автомобиль такси. Фото из архива редакции. Пассажирам барнаульского трамвая пришлось выталкивать застрявший на путях автомобиль такси. Фото из архива редакции. Пассажирам барнаульского трамвая пришлось выталкивать застрявший на путях автомобиль такси. Фото из архива редакции. Пассажирам барнаульского трамвая пришлось выталкивать застрявший на путях автомобиль такси. Фото из архива редакции. Пассажирам барнаульского трамвая пришлось выталкивать застрявший на путях автомобиль такси. Фото из архива редакции. Пассажирам барнаульского трамвая пришлось выталкивать застрявший на путях автомобиль такси. Фото из архива редакции.

ДТП случилось на Красноармейском проспекте в седьмом часу вечера. Такси выбросило на рельсы напротив магазина "Майский". Из-за этого было парализовано движение трамваев в сторону вокзала. Торопившиеся с работы домой пассажиры "семерки" решили не дожидаться тягач, который бы убрал автомобиль с путей, а сами руками вытолкали застрявшую машину.

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