Автоновости

В Барнауле пассажиры трамвая вытолкали застрявшую на рельсах машину "Яндекс.Такси"

Вчера, 19:06.
Автоновости

7 февраля в Барнауле пассажирам трамвая маршрута №7 пришлось толкать автомобиль такси, застрявший на рельсах.

ДТП случилось на Красноармейском проспекте в седьмом часу вечера. Такси выбросило на рельсы напротив магазина "Майский". Из-за этого было парализовано движение трамваев в сторону вокзала. Торопившиеся с работы домой пассажиры "семерки" решили не дожидаться тягач, который бы убрал автомобиль с путей, а сами руками вытолкали застрявшую машину.

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