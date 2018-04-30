В Барнауле перекроют главный проспект. Выбирайте пути объезда

Открытие соревнований намечено на 10:30. В связи с этим мэрия предупреждает, что с 10:30 до 15:00 будет перерыто движение по проспекту Ленина в обе стороны на отрезке от проспекта Строителей до улицы Гоголя.

Как изменятся маршруты городского транспорта

Также из-за эстафеты 1 мая с 10:30 до 15:00 будут иначе ходить автобусы и троллейбусы

Троллейбусы:

по троллейбусным маршрутам №1, 7 движение изменится следующим образом: р-кт Ленина – пр?кт Строителей – "ост. пл.Победы", в обратном направлении: "ост. пл.Победы" – пр-кт Строителей – пр-кт Ленина, далее – по маршрутам.

Автобусы:

по маршрутам №1, 10, 24, 25: пр-кт Ленина – пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский – ул.Ползунова, далее по маршруту, в обратном направлении: …пр-кт Ленина – разворот на пересечении пр-кта Ленина с ул.Гоголя – ул.Пушкина – пр-кт Красноармейский – пр?кт Строителей – пр-кт Ленина, далее – по маршрутам;

по маршрутам №29, 35, 53, 144: пр-кт Ленина – ул.Советская – пр-кт Комсомольский – ул.Гоголя – пр-кт Ленина, далее – по маршрутам; в обратном направлении: пр-кт Ленина – ул.Гоголя – пр-кт Комсомольский – ул.Советская – пр-кт Ленина, далее – по маршрутам;

по маршруту №41: пр-кт Ленина – пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский – ул.Партизанская, далее – по маршруту, в обратном направлении: ул.Партизанская – пр-кт Красноармейский – пр-кт Строителей – пр-кт Ленина, далее – по маршруту;

по маршруту №6: пр-кт Ленина – ул.Советская – пр?кт Комсомольский – ул.Анатолия – "ост. Элеватор", в обратном направлении: "ост.Элеватор" – ул.Анатолия – пр-кт Комсомольский – ул.Советская – пр-кт Ленина, далее – по маршруту;

по маршрутам №33, 109, 109оп: пр-кт Калинина – пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский – ул.Аванесова, далее – по маршрутам, в обратном направлении: ул.Аванесова – пр-кт Красноармейский – пр-кт Строителей – пр-кт Калинина, далее – по маршрутам;

по маршруту №78: пр-кт Комсомольский – ул.Гоголя, далее – по маршруту, в обратном направлении: …пр-кт Ленина – ул.Гоголя – пр-кт Комсомольский, далее – по маршруту;

по маршруту №19, 20: пр-кт Строителей – пр?кт Красноармейский –разворот на перекрестке с ул.Ползунова – "ост. пл.Спартака"; в обратном направлении: "ост. пл.Спартака" – пр?кт Красноармейский – пр-кт Строителей, далее – по маршрутам;

по маршруту №27, 110: пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский – ул.Ползунова – пр-кт Социалистический – "ост. пл.Спартака-2", в обратном направлении: "ост. пл.Спартака-2" – пр-кт Социалистический – ул.Пушкина – пр?кт Красноармейский – пр-кт Строителей, далее – по маршруту;

по маршруту №55: "ост. пл.Победы" – пр-кт Красноармейский – ул.Аванесова, далее – по маршруту; в обратном направлении: ул.Аванесова – пр-кт Красноармейский – "ост. пл.Победы".

Заранее выбирайте пути объезда.

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