В Барнауле при загадочных обстоятельствах разбился автомобиль Mercedes

Неизвестно, кто стал вторым участником ДТП, комментаторы предположили, что авто столкнулось с ограждением парковки, другие - что Mercedes разбился о воздух. Очевидцы сообщают, что находящиеся в автомобиле люди были не трезвы.

Судя по фотографиям, автомобиль получил серьезные повреждения, во всяком случае, его передняя часть.

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