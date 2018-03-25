В Барнауле при загадочных обстоятельствах разбился автомобиль Mercedes

ДТП произошло на улице Гридасова. Очевидцы обнаружили на стоянке "Автоопта" разбитый автомобиль Mercedes. Об этом сообщает паблик Barnaul22.
Неизвестно, кто стал вторым участником ДТП, комментаторы предположили, что авто столкнулось с ограждением парковки, другие - что Mercedes разбился о воздух. Очевидцы сообщают, что находящиеся в автомобиле люди были не трезвы.
Судя по фотографиям, автомобиль получил серьезные повреждения, во всяком случае, его передняя часть.
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