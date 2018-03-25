Автоновости

В Барнауле при загадочных обстоятельствах разбился автомобиль Mercedes

Сегодня, 20:04.
Автоновости

ДТП произошло на улице Гридасова. Очевидцы обнаружили на стоянке "Автоопта" разбитый автомобиль Mercedes. Об этом сообщает паблик Barnaul22.

Разбитый "Мерседес" на парковке Барнаула.
Разбитый "Мерседес" на парковке Барнаула. Фото : vk.com/barneos22.

Неизвестно, кто стал вторым участником ДТП, комментаторы предположили, что авто столкнулось с ограждением парковки, другие - что Mercedes разбился о воздух. Очевидцы сообщают, что находящиеся в автомобиле люди были не трезвы.

Разбитый "Мерседес" на парковке Барнаула.
Разбитый "Мерседес" на парковке Барнаула.

Судя по фотографиям, автомобиль получил серьезные повреждения, во всяком случае, его передняя часть.

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