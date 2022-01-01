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Автоновости

В Барнауле сгорел УАЗ «Патриот» по непонятной причине на парковке возле ТРЦ

В Барнауле владелец УАЗ «Патриот» ищет очевидцев пожара, в результате которого сгорела половина отечественного авто, сообщает «Инцидент Барнаул».

УАЗ Патриот сгорел в Барнауле.
УАЗ Патриот сгорел в Барнауле.
vk.com/incident22.

Пожар произошел вечером 30 декабря на парковке возле ТРЦ «Пионер».

Мужчина на своем «Патриоте» приехал в Барнаул из Заринска и решил сходить в торговый центр.

«Поставил на парковку, пошел в магазин. Через час по громкой связи объявили: „Владелец патриота срочно явитесь на парковку“. Выхожу, горит», — рассказал владелец авто.

По мнению водителя, возможно, машину кто-то поджег специально, может быть из-за того, что он занял только что освободившееся парковочное место.

«Налили чего-то в решетку воздухозаборника и подожгли. Все в салоне сгорело до передних сидений и потолок. Сигналки нет, автозапуска нет, в штатную проводку не вмешивался. Машине три года. Врагов в Барнауле нет, я из Заринска», — подчеркнул мужчина.

Он отметил, что камеры на магазине «вроде как не захватывают это место», поэтому пытается найти очевидцев.

Не отрицает мужчина и версию, по которой в машине просто проводка замкнула.

Кстати, ранее барнаульцы успели запечатлеть на видео, как зимой загорелся другой «Патриот» на парковке.

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