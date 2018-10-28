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В Барнауле столкнулись два трамвая, есть пострадавшие

Днем 28 октября в Барнауле столкнулись два трамвая, сообщает группа «Инцидент Барнаул». По словам очевидцев, в ДТП пострадали парень и девушка.

В Барнауле столкнулись трамваи.
В Барнауле столкнулись трамваи.
vk.com/barneos22

Авария произошла на пересечении Павловского тракта и улицы Советской Армии. По предварительным данным, один трамвай стоял на остановке, а другой не успел затормозить и врезался в него сзади.

В Барнауле столкнулись трамваи.
В Барнауле столкнулись трамваи.
vk.com/barneos22
В Барнауле столкнулись трамваи.
В Барнауле столкнулись трамваи.
vk.com/barneos22

В результате ДТП пострадали два человека. «Парень находится без сознания, после столкновения он упал на спину и сильно ударился головой», — сообщают барнаульцы в сообществе.

На месте происшествия образовалась пробка, автомобили движутся со скоростью 5 км/ч, согласно сервису «Яндекс. Пробки».

Пробка в Барнауле 28 октября.
Пробка в Барнауле 28 октября.
Скрин с сайта.
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