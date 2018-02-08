В Барнауле Toyota на скорости влетела в ограждение и застряла

Свидетели аварии рассказали, что она произошла на шоссе Ленточный бор. На кадрах видно, что автомобиль Toyota Vista врезался в ограждение и застрял. О пострадавших не сообщается.

В пресс-службе барнаульской ГИБДД altapress.ru сообщили, что к ним пока не поступала информация об этом ДТП.

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