В Барнауле Toyota после столкновения с внедорожником Mitsubishi въехала в ограждение у ТРЦ

В Барнауле 11 января столкнулись автомобили Toyota и Mitsubishi. ДТП произошло на Павловском тракте, 251, на выезде от ТРЦ "Европа", рассказали altapress.ru в пресс-службе барнаульской ГИБДД.
ДТП у ТРЦ "Европа". Фото : Антон Логинов в vk.com/barneos22.
ДТП у ТРЦ "Европа". Фото : Антон Логинов в vk.com/barneos22.
ДТП у ТРЦ "Европа". Фото : Антон Логинов в vk.com/barneos22.
ДТП у ТРЦ "Европа". Фото : Антон Логинов в vk.com/barneos22.
Столкнулись автомобили Mitsubishi Outlander и Toyota Allion. После удара один из автомобилей въехал в ограждение.
На снимках с места ДТП видно, что у внедорожника от удара оторвало бампер, а у легковушки повреждена боковая часть.
О пострадавших не сообщается. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.
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