В Барнауле Toyota после столкновения с внедорожником Mitsubishi въехала в ограждение у ТРЦ

ДТП у ТРЦ "Европа". Фото : Антон Логинов в vk.com/barneos22. ДТП у ТРЦ "Европа". Фото : Антон Логинов в vk.com/barneos22. ДТП у ТРЦ "Европа". Фото : Антон Логинов в vk.com/barneos22. ДТП у ТРЦ "Европа". Фото : Антон Логинов в vk.com/barneos22.

Столкнулись автомобили Mitsubishi Outlander и Toyota Allion. После удара один из автомобилей въехал в ограждение.

На снимках с места ДТП видно, что у внедорожника от удара оторвало бампер, а у легковушки повреждена боковая часть.

О пострадавших не сообщается. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

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