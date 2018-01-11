Автоновости

В Барнауле Toyota после столкновения с внедорожником Mitsubishi въехала в ограждение у ТРЦ

Вчера, 18:00.
Автоновости

В Барнауле 11 января столкнулись автомобили Toyota и Mitsubishi. ДТП произошло на Павловском тракте, 251, на выезде от ТРЦ "Европа", рассказали altapress.ru в пресс-службе барнаульской ГИБДД.

Столкнулись автомобили Mitsubishi Outlander и Toyota Allion. После удара один из автомобилей въехал в ограждение.

На снимках с места ДТП видно, что у внедорожника от удара оторвало бампер, а у легковушки повреждена боковая часть.

О пострадавших не сообщается. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

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