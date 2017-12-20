В Барнауле Toyota протаранила машину скорой помощи

Свидетели аварии рассказали, что она произошла недалеко от кафе "Ноев Ковчег" в Ленточном бору. Автомобиль Toyota Cresta врезался в машину скорой помощи. На снимках с места ДТП видно, что у Toyota от удара смяло капот. У машины скорой помощи повреждена передняя боковая часть.

По предварительной информации, пострадавших нет.

В пресс-службе барнаульской ГИБДД altapress.ru рассказали, что к ним пока не поступала информация об этом ДТП.

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