Автоновости

В Барнауле водитель сбил девушку

Вчера, 16:34.
Автоновости

В Барнауле 19 января автомобилист сбил девушку, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".

Свидетели аварии рассказали, что она произошла недалеко от остановки "Бия" на ул. Малахова. На место ДТП приехала "скорая". Медики оказали помощь пострадавшей. 

На месте ДТП образовалась пробка.

В пресс-службе барнаульской ГИБДД подтвердили факт ДТП. На месте работают сотрудники полиции.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Смотрите также

Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.

Новости партнеров
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus