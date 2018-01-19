В Барнауле 19 января автомобилист сбил девушку, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
В Барнауле водитель сбил девушку. Фото : Федор Ермаков в vk.com/barneos22.
В Барнауле водитель сбил девушку. Фото : Федор Ермаков в vk.com/barneos22.
Свидетели аварии рассказали, что она произошла недалеко от остановки "Бия" на ул. Малахова. На место ДТП приехала "скорая". Медики оказали помощь пострадавшей.
На месте ДТП образовалась пробка.
В пресс-службе барнаульской ГИБДД подтвердили факт ДТП. На месте работают сотрудники полиции.
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