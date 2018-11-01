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Автоновости
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В Барнауле водителя Mitsubishi будут судить за наезд на мать с дочкой

В Барнауле автомобиль Mitsubishi Lancer сбил женщину с ребенком. Уголовное дело направили в суд, сообщает прокуратура Алтайского края.

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

По версии следствия, 3 августа женщина вышла из поликлиники вместе с маленькой дочкой. Они шли в сторону проезжей части улицы Петра Сухова. В это время в районе дома № 62 ехал автомобиль Mitsubishi Lancer. Водитель нарушил ПДД, не уступил дорогу и сбил мать с ребенком, которые двигались по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девочки был причинен тяжкий вред здоровью.

В отношении водителя Mitsubishi прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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