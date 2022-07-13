13 июля
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Автоновости

В Барнауле временно перекроют улицу Малахова, изменятся маршруты трамваев и троллейбусов

В Барнауле на нескольких участках временно перекроют улицу Малахова, сообщает пресс-служба городской администрации. Причина — капитальный ремонт теплосети.

Места подтоплений в Барнауле. Мост на Малахова
Места подтоплений в Барнауле. Мост на Малахова
Дмитрий Лямзин

С 15 по 22 июля движение закроют по нечетной стороне проезжей части улицы Малахова (в районе здания № 15).

Троллейбус № 1 будет ходить по следующему маршруту в сторону «Дома быта»: Малахова — Юрина — Матросова — Ленина, в обратном направлении — без изменений.

С 23 июля до 1 августа движение ограничат по четной проезжей части Малахова (в районе здания № 50а по ул. Германа Титова).

Троллейбусы № 1 поедут на конечную «Дом Быта» без изменений, обратно: пр. Ленина — ул. Юрина — ул. Малахова, далее по маршруту.

В Барнауле временно перекроют улицу Малахова
В Барнауле временно перекроют улицу Малахова
barnaul.org

Также с 22 июля до 24 июля изменится движение трамваев.

Трамвай № 5 при движении на конечную «Барнаульский молочный комбинат» будет ехать по следующему маршруту: Антона Петрова — Северо-Западная — Калинина — Космонавтов, далее без изменений. В обратном направлении: Космонавтов — Калинина — Северо-Западная — Антона Петрова, далее по маршруту.

Трамвайный маршрут № 9 будет временно закрыт.

Трамвайный маршрут № 10 будет укорочен до остановки «Поток». При движении на «Поток»: Малахова — Антона Петрова — Северо-Западная — Калинина — Космонавтов, в обратном направлении: Космонавтов — Калинина — Северо-Западная — Антона Петрова — Малахова, далее по маршруту.

Барнаульцев просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.

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