Автоновости

В Барнауле за неделю сбили 15 человек

Вчера, 21:44.
Автоновости

В Барнауле за неделю зарегистрировали 15 наездов на пешеходов. Всего в городе произошло 26 ДТП, в которых люди получили травмы, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Скорая помощь.
Скорая помощь. Фото : Михаил Хаустов.

Утром 1 февраля, на Социалистическом проспекте,124, автомобиль Nissan Almera сбил 13-летнюю девочку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения. Помощь девочке оказали на месте.

В этот же день, в 12:30, на улице Мамонтова, 2, автомобиль Hyundai сбил 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенку оказали помощь на месте.

В ГИБДД призывают пешеходов быть внимательными на дороге и соблюдать ПДД. Прежде чем переходить проезжую часть нужно убедиться, что водитель видит и пропускает вас.

Водителям при проезде остановок общественного транспорта и приближении к пешеходным переходам советуют быть внимательными, потому что возможно внезапное появление пешеходов.

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