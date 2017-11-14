В Барнауле запустили новый светофор на выезде из краевой больницы

В Барнауле запустили светофоры на пересечении Змеиногорского тракта и выезда с улицы Ляпидевского. Их установили еще в начале сентября: два для пешеходов и один для водителей, сообщает сайт мэрии города.
Этот участок в городе проблемный: пешеходы регулярно ходят вдоль трамвайных путей и по ним, ведь на противоположной стороне от лыжной базы "Динамо" нет автобусной остановки. Пешеходам приходится идти до телецентра, а переходить дорогу и идти по нечетной стороне они часто ленятся.
Светофор установили, чтобы снизить аварийность на этом участке дороги.
Рабочая группа из представителей городского комитета по транспорту и ГИБДД исследует транспортную ситуацию на перекрестке для определения оптимального режима работы светофора. Поэтому при необходимости график его работы изменят.
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