В Барнауле запустили новый светофор на выезде из краевой больницы

Этот участок в городе проблемный: пешеходы регулярно ходят вдоль трамвайных путей и по ним, ведь на противоположной стороне от лыжной базы "Динамо" нет автобусной остановки. Пешеходам приходится идти до телецентра, а переходить дорогу и идти по нечетной стороне они часто ленятся.

Светофор установили, чтобы снизить аварийность на этом участке дороги.

Рабочая группа из представителей городского комитета по транспорту и ГИБДД исследует транспортную ситуацию на перекрестке для определения оптимального режима работы светофора. Поэтому при необходимости график его работы изменят.

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