В Башкирии идут массовые проверки на дорогах после требования главы республики поднять всех в ружье

В Башкирии инспекторы ГАИ проводят массовые проверки водителей на дорогах. Об этом рассказал в Instagram начальник республиканского МВД Динар Гильмутдинов.

По словам полицейского, только на 1 191 километре трассы М7 Москва-Уфа остановили 300 транспортных средств и выявили 75 нарушений.

Эти проверки начались после того, как глава республики Радий Хабиров рассказал Динару Гильмутдинову о «вакханалии» на дорогах Башкирии:

Просьба начать волну — поднимайте людей в ружье, выводите всех сотрудников на улицы.

Как выразился Хабиров, башкирские водители просто «летают» по дорогам, и это необходимо прекращать, пишет Ufatime.ru. Поэтому, заявил глава республики, до Нового года число сотрудников ГИБДД на дорогах должно значительно вырасти.