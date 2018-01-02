В ДТП в Кемеровской области погиб 7-летний ребенок

2 января в столкновении двух легковушек на трассе в Кемеровской области погибла семилетняя девочка. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Авария случилась в Юргинском районе — на 165-м километре автомобильной дороги Р-255 "Сибирь". Столкнулись легковые автомобили Renault Symbol и Škoda Rapid.
По предварительной информации виновницей аварии стала 31-летняя женщина, которая находилась за рулем Renault. Она нарушила правила при обгоне, из-за чего столкнулась с попутным автомобилем, после чего вылетела на обочину.
В результате погибла 7-летняя пассажирка Renault. Также в больницу доставлены другие пассажиры этого автомобиля: 30-летний мужчина, четырехлетняя девочка и 17-летняя студентка.
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