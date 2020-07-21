«В ДТП замечен не был». ТОП-10 самых дорогих подержанных авто в Барнауле по итогам июля

Большинство автомобилей из июльских объявлений эксплуатируются хозяевами не больше трех лет. За исключением пары старожилов из конца первой десятки. Однако и за них требуют солидные суммы.
ТОП-10 самых дорогих автомобилей на вторичном рынке Барнаула
1. Lexus LX570 — 6,84 млн. рублей.
Летом по-прежнему лидирует по цене Lexus LX570. У чемпона июльского рейтинга еще не сняты заводские пленки с педалей и порогов. Автор объявления говорит, что машина куплена за наличные 4 июня 2019 года, а значит внедорожник очень молод. Собственно, цена это только подтверждает — за прошлогоднюю сборку такой модификации продавец требуют 6,8 млн рублей.
Для справки: новенький Lexus LX стоит примерно 7 млн рублей. Выставленный на продажу внедорожник осилил за год эксплуатации 16,5 тыс км. Автомобиль находится на пятилетней гарантии, дополнительного оборудования в машине — на 500 000 рублей. Также установлены охранные системы: спутник, метка, иммобилайзер.
2. Mercedes-Benz G-Class — 6,78 млн. рублей.
На второй строчке по-прежнему держится Mercedes-Benz G-Class 2016 года выпуска. Джип не тюнингован, продается с родными дисками и наборами шин для двух сезонов. «Продаётся легендарный G 63 AMG, шикарный серый матовый цвет. Автомобиль в отличном состоянии, в ДТП не участвовал», — пишет автор объявления.
Набегал военный образец с V-образным мотором почти 60 тыс. км. Для сравнения: новый пятиместный авто такого же класса из салона может обойтись в 12 млн рублей. Модель G-класса используется в военных подразделениях по всему земному шару.
3. Mercedes-Benz G-Класс II (W463) Рестайлинг 4 350 d — 6,3 млн. рублей.
Третий финалист также оказался из семейства «старых вояк». За Mercedes-Benz G-Класс II (W463) продавец просит 6,3 млн рублей. Черный внедорожник был собран в 2016 году, за 3,5 года нахождения в собственности набегал 17 тыс. км по барнаульским дорогам — довольно мало для трехгодичного пользования.
«Черная кожа DESIGNO, обивка потолка DINAMICA SCHWARZ (алькантара), отделка приборной панели кожей, руль с отделкой деревом, декоративная отделка черный рояльный лак, пакет комфортные сидения, подогрев передних и задних сидений, акустическая система HARMAN KARDON Logic7, ветровое стекло с подогревом», — заманчиво рекламирует продавец.
4. BMW X6 — 5,48 млн. рублей
Практически на миллион отстал BMW X6. Он идет четвертым, однако в рейтинге прошлого месяца эта модель отсутствовала вовсе.
Автор указывает, что цена данной комплектации на момент покупки составляла 10,2 млн рублей. А входит в нее «проекция на лобовое, вентиляция сидений, доводчики дверей, бесключевой доступ, музыка Bang&Olufsen, система распознавания знаков, отделка салона карбоном, самая дорогая кожа Merino, обивка потолка Alcantara, дистанционное управление автомобилем, 21 диски, система кругового обзора (камеры в круг), адаптивная оптика, люк, мультиконтурные сиденья, 4х-зонный климат, беспроводная зарядка, Apple CarPlay».
В стоимость уже включен второй комплект зимних колес за 400 тыс. рублей. «Бумер» привезен в Барнаул из Ростова около года назад. Выезжал редко, так как машина в семье числится четвертой (по словам владельца). Однако пробег составил 27,4 тыс. км. Внимание: продавец согласен обменять среднеразмерный кроссовер на более дешевый, дорогой или равноценный автомобиль.
5. Cadillac Escalade — 5 млн. рублей
Завершает пятерку лидеров Cadillac Escalade за 5 «лямов». Сборка 2018 года оказалась в собственности у барнаульца в июне 2019 года. Причем в 2018 году продажа этой модели составила всего 584 случая на всю Россию. «Дополнительно обклеен бронированной пленкой, облит жидкой керамикой», — пишет продавец.
Броня — это одна из фишек Cadillac. За это вся американская знать в лице товарища Трампа и его охраны любит «Кадиллак» и разъезжает на авто этой марки.
6. Lexus LX450d — 4,9 млн. рублей
Шестым идет Lexus LX450d. Белый внедорожник исколесил по миру 65 тыс.км. Срок эксплуатации автор не называет, но сам автомобиль был собран в 2017 году. Продавец согласен на обмен. Цена за такой автомобиль из салона составит от 6 млн рублей. Таким образом скидка на вторичку — чуть больше 1 млн.
7. Infiniti QX80 — 4,35 млн. рублей
Автомобиль-квартира Infiniti QX80 отстал от предыдущего участника всего на 500 тыс. рублей. Обмену и торгу не подлежит габаритный внедорожник, способный разместить в салоне 7−8 человек.
Владелец приобрел элитного японца в июне 2018 года, так что гарантия действительна еще год. В ПТС указан один хозяин. Он откатал на машине 29,6 тыс. км.
8. Toyota Alphard — 4,17 млн. рублей
Toyota Alphard опустилась в рейтинге на несколько позиций. Заметим, что в июне авто из линейки Toyota занимали сразу несколько строк в рейтинге. В июле цены на разные модели линейки равноценны, поэтому представлять компанию будет Alphard.
Пятидверный минивэн «без скола и царапин» продается за 4,2 млн рублей. Куплен автомобиль в конце июня 2018 года за наличный расчет. Автор объявления уверяет, что премиальное авто находится в идеальном состоянии и ссылается на кучу дополнительных «плюшек» стоимостью более 400 тыс. рублей. Отбегала «япошка» 25,3 тыс. км.
9. Audi Q7 — это 3,5 млн. рублей
Audi Q7 неожиданно ворвалась на страницу с объявлениями. Может быть, сейчас Audi не очень популярная марка авто, так как на вторичном рынке она редко встречается. Да и продавец вот этой машины не прочь обменять ее на сельхозпродукцию или Lexus LX не старше 2018 года. Внедорожник бизнес-класса имеет внушительный пробег — 120 тыс км — и двух владельцев по ПТС.
10. Hummer H2 — это 3,3 млн. рублей
Завершает подборку миллионеров Hummer H2. Уникальный старичок 2008 года рождения оценен в 3,3 млн рублей. Отчасти это понятно — в 2009 году американская компания General Motors прекратила выпуск машины в данной комплектации.
«Чистый и сияющий» внедорожник отбегал 75 тыс. км по барнаульским дорогам. В ДТП не участвовал, в салоне не курили. Продавца не интересует обмен.