«В ДТП замечен не был». ТОП-10 самых дорогих подержанных авто в Барнауле по итогам июля

Новенькие автомобили в 2020 году тяжело заходят на внутренний рынок страны. А те, что пробрались на витрины автосалонов, пока не очень радуют покупателей своей стоимостью, даже со всеми «льготными плюшками». Поэтому altapress.ru составил для вас традиционный ежемесячный рейтинг самых дорогих авто на вторичном рынке Барнаула. Здесь можно сэкономить пару миллионов рублей.

Большинство автомобилей из июльских объявлений эксплуатируются хозяевами не больше трех лет. За исключением пары старожилов из конца первой десятки. Однако и за них требуют солидные суммы.

ТОП-10 самых дорогих автомобилей на вторичном рынке Барнаула

1. Lexus LX570 — 6,84 млн. рублей.

Десятка самых дорогих подержанных автомобилей в Барнауле в июле 2020 года. Lexus LX570 Сайты частных объявлений.

Летом по-прежнему лидирует по цене Lexus LX570. У чемпона июльского рейтинга еще не сняты заводские пленки с педалей и порогов. Автор объявления говорит, что машина куплена за наличные 4 июня 2019 года, а значит внедорожник очень молод. Собственно, цена это только подтверждает — за прошлогоднюю сборку такой модификации продавец требуют 6,8 млн рублей.

Для справки: новенький Lexus LX стоит примерно 7 млн рублей. Выставленный на продажу внедорожник осилил за год эксплуатации 16,5 тыс км. Автомобиль находится на пятилетней гарантии, дополнительного оборудования в машине — на 500 000 рублей. Также установлены охранные системы: спутник, метка, иммобилайзер.

2. Mercedes-Benz G-Class — 6,78 млн. рублей.

Десятка самых дорогих подержанных автомобилей в Барнауле в июле 2020 года. Mercedes-Benz G-Class Сайты частных объявлений.

На второй строчке по-прежнему держится Mercedes-Benz G-Class 2016 года выпуска. Джип не тюнингован, продается с родными дисками и наборами шин для двух сезонов. «Продаётся легендарный G 63 AMG, шикарный серый матовый цвет. Автомобиль в отличном состоянии, в ДТП не участвовал», — пишет автор объявления.

Набегал военный образец с V-образным мотором почти 60 тыс. км. Для сравнения: новый пятиместный авто такого же класса из салона может обойтись в 12 млн рублей. Модель G-класса используется в военных подразделениях по всему земному шару.

3. Mercedes-Benz G-Класс II (W463) Рестайлинг 4 350 d — 6,3 млн. рублей.

Десятка самых дорогих подержанных автомобилей в Барнауле в июле 2020 года. Mercedes-Benz G-Класс II ( W463) Сайты частных объявлений.

Третий финалист также оказался из семейства «старых вояк». За Mercedes-Benz G-Класс II (W463) продавец просит 6,3 млн рублей. Черный внедорожник был собран в 2016 году, за 3,5 года нахождения в собственности набегал 17 тыс. км по барнаульским дорогам — довольно мало для трехгодичного пользования.

«Черная кожа DESIGNO, обивка потолка DINAMICA SCHWARZ (алькантара), отделка приборной панели кожей, руль с отделкой деревом, декоративная отделка черный рояльный лак, пакет комфортные сидения, подогрев передних и задних сидений, акустическая система HARMAN KARDON Logic7, ветровое стекло с подогревом», — заманчиво рекламирует продавец.

4. BMW X6 — 5,48 млн. рублей

Десятка самых дорогих подержанных автомобилей в Барнауле в июле 2020 года. BMW X6 Сайты частных объявлений.

Практически на миллион отстал BMW X6. Он идет четвертым, однако в рейтинге прошлого месяца эта модель отсутствовала вовсе.

Автор указывает, что цена данной комплектации на момент покупки составляла 10,2 млн рублей. А входит в нее «проекция на лобовое, вентиляция сидений, доводчики дверей, бесключевой доступ, музыка Bang&Olufsen, система распознавания знаков, отделка салона карбоном, самая дорогая кожа Merino, обивка потолка Alcantara, дистанционное управление автомобилем, 21 диски, система кругового обзора (камеры в круг), адаптивная оптика, люк, мультиконтурные сиденья, 4х-зонный климат, беспроводная зарядка, Apple CarPlay».

В стоимость уже включен второй комплект зимних колес за 400 тыс. рублей. «Бумер» привезен в Барнаул из Ростова около года назад. Выезжал редко, так как машина в семье числится четвертой (по словам владельца). Однако пробег составил 27,4 тыс. км. Внимание: продавец согласен обменять среднеразмерный кроссовер на более дешевый, дорогой или равноценный автомобиль.

5. Cadillac Escalade — 5 млн. рублей

Десятка самых дорогих подержанных автомобилей в Барнауле в июле 2020 года. Cadillac Escalade Сайты частных объявлений.

Завершает пятерку лидеров Cadillac Escalade за 5 «лямов». Сборка 2018 года оказалась в собственности у барнаульца в июне 2019 года. Причем в 2018 году продажа этой модели составила всего 584 случая на всю Россию. «Дополнительно обклеен бронированной пленкой, облит жидкой керамикой», — пишет продавец.

Броня — это одна из фишек Cadillac. За это вся американская знать в лице товарища Трампа и его охраны любит «Кадиллак» и разъезжает на авто этой марки.

6. Lexus LX450d — 4,9 млн. рублей

Десятка самых дорогих подержанных автомобилей в Барнауле в июле 2020 года. Lexus LX450d Сайты частных объявлений.

Шестым идет Lexus LX450d. Белый внедорожник исколесил по миру 65 тыс.км. Срок эксплуатации автор не называет, но сам автомобиль был собран в 2017 году. Продавец согласен на обмен. Цена за такой автомобиль из салона составит от 6 млн рублей. Таким образом скидка на вторичку — чуть больше 1 млн.

7. Infiniti QX80 — 4,35 млн. рублей

Десятка самых дорогих подержанных автомобилей в Барнауле в июле 2020 года. Infiniti QX80 Сайты частных объявлений.

Автомобиль-квартира Infiniti QX80 отстал от предыдущего участника всего на 500 тыс. рублей. Обмену и торгу не подлежит габаритный внедорожник, способный разместить в салоне 7−8 человек.

Владелец приобрел элитного японца в июне 2018 года, так что гарантия действительна еще год. В ПТС указан один хозяин. Он откатал на машине 29,6 тыс. км.

8. Toyota Alphard — 4,17 млн. рублей

Десятка самых дорогих подержанных автомобилей в Барнауле в июле 2020 года. Toyota Alphard Сайты частных объявлений.

Toyota Alphard опустилась в рейтинге на несколько позиций. Заметим, что в июне авто из линейки Toyota занимали сразу несколько строк в рейтинге. В июле цены на разные модели линейки равноценны, поэтому представлять компанию будет Alphard.

Пятидверный минивэн «без скола и царапин» продается за 4,2 млн рублей. Куплен автомобиль в конце июня 2018 года за наличный расчет. Автор объявления уверяет, что премиальное авто находится в идеальном состоянии и ссылается на кучу дополнительных «плюшек» стоимостью более 400 тыс. рублей. Отбегала «япошка» 25,3 тыс. км.

9. Audi Q7 — это 3,5 млн. рублей

Десятка самых дорогих подержанных автомобилей в Барнауле в июле 2020 года. Audi Q7 Сайты частных объявлений.

Audi Q7 неожиданно ворвалась на страницу с объявлениями. Может быть, сейчас Audi не очень популярная марка авто, так как на вторичном рынке она редко встречается. Да и продавец вот этой машины не прочь обменять ее на сельхозпродукцию или Lexus LX не старше 2018 года. Внедорожник бизнес-класса имеет внушительный пробег — 120 тыс км — и двух владельцев по ПТС.

10. Hummer H2 — это 3,3 млн. рублей

Десятка самых дорогих подержанных автомобилей в Барнауле в июле 2020 года. Hummer H2 Сайты частных объявлений.

Завершает подборку миллионеров Hummer H2. Уникальный старичок 2008 года рождения оценен в 3,3 млн рублей. Отчасти это понятно — в 2009 году американская компания General Motors прекратила выпуск машины в данной комплектации.

«Чистый и сияющий» внедорожник отбегал 75 тыс. км по барнаульским дорогам. В ДТП не участвовал, в салоне не курили. Продавца не интересует обмен.