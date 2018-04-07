В Новоалтайске подмыло мост, люди боятся по нему ходить. Будут ли его ремонтировать?

Мост, который связывает Новоалтайск с Белоярском, после зимы оказался в плачевном состоянии. Под плитами размыло грунт, местные жители опасаются по нему ходить. Об этом сообщил житель Новоалтайска Евгений Петров в паблике "Барнаул22".
Евгений Петров,
житель Новоалтайска:
— По улице Белоярской в Новоалтайске страшно ходить. Нет тротуаров. Идти в больницу, детский сад и школу - целое приключение. Единственная цивилизация – мостик через речку Черемшанка. Но под плитами размыло грунт, и они вот-вот упадут. С другой стороны моста еще страшнее. Были случаи, когда мамы вместе с детьми чуть не упали в реку, буквально земля уходила из-под ног.
По информации altapress.ru, администрация Новоалтайска намерена выделить деньги на то, чтобы привести этот мост в порядок. 6 апреля краевые власти разрешили направить на это два миллиона рублей, которые остались после аукционов на замену асфальта на нескольких улицах Новоалтайска по программе "Безопасные и качественные дороги".
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.