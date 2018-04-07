В Новоалтайске подмыло мост, люди боятся по нему ходить. Будут ли его ремонтировать?

Мост между Новоалтайском и Белоярском. Фото : vk.com/barneos22. Мост между Новоалтайском и Белоярском. Фото : vk.com/barneos22. Мост между Новоалтайском и Белоярском. Фото : vk.com/barneos22. Мост между Новоалтайском и Белоярском. Фото : vk.com/barneos22. Мост между Новоалтайском и Белоярском. Фото : vk.com/barneos22. Мост между Новоалтайском и Белоярском. Фото : vk.com/barneos22.

Евгений Петров,

житель Новоалтайска:

— По улице Белоярской в Новоалтайске страшно ходить. Нет тротуаров. Идти в больницу, детский сад и школу - целое приключение. Единственная цивилизация – мостик через речку Черемшанка. Но под плитами размыло грунт, и они вот-вот упадут. С другой стороны моста еще страшнее. Были случаи, когда мамы вместе с детьми чуть не упали в реку, буквально земля уходила из-под ног.

По информации altapress.ru, администрация Новоалтайска намерена выделить деньги на то, чтобы привести этот мост в порядок. 6 апреля краевые власти разрешили направить на это два миллиона рублей, которые остались после аукционов на замену асфальта на нескольких улицах Новоалтайска по программе "Безопасные и качественные дороги".

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