В Новосибирске девушки надели на Subaru гигантские розовые трусики

В Новосиибрске Subaru Forester обрядили в розовые трусы. 13 ноябяр 2017 года. Фото : vk.com/avtospas54rus.

В Новосиибрске Subaru Forester обрядили в розовые трусы. 13 ноябяр 2017 года. Фото : vk.com/avtospas54rus.

В Новосиибрске Subaru Forester обрядили в розовые трусы. 13 ноябяр 2017 года. Фото : vk.com/avtospas54rus.

В Новосиибрске Subaru Forester обрядили в розовые трусы. 13 ноябяр 2017 года. Фото : vk.com/avtospas54rus.

В Новосиибрске Subaru Forester обрядили в розовые трусы. 13 ноябяр 2017 года. Фото : vk.com/avtospas54rus.

В Новосиибрске Subaru Forester обрядили в розовые трусы. 13 ноябяр 2017 года. Фото : vk.com/avtospas54rus.

В Новосиибрске Subaru Forester обрядили в розовые трусы. 13 ноябяр 2017 года. Фото : vk.com/avtospas54rus.

В Новосиибрске Subaru Forester обрядили в розовые трусы. 13 ноябяр 2017 года. Фото : vk.com/avtospas54rus.

Как рассказала подруга именинницы Ирина, все друзья девушки любят нестандартные поздравления и постоянно шутят друг над другом. Эти трусики приколисты сшили самостоятельно и обрядили Subaru в розовое белье ночью.

Она уже взрослая девочка, в памперсы не входит, а для взрослых девочек взрослые трусишки.

Рады дарить позитив окружающим. Его не хватает в последнее время.