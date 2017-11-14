В Новосибирске девушки надели на Subaru гигантские розовые трусики

13 ноября в Новосибирске на припаркованном у дома по улице Зорге автомобиле Subaru Forester появились огромные розовые трусики. Так владелицу машины по имени Олеся поздравили с днем рождения ее друзья, пишет новосибирское мобильное приложение "Автоспас".
Как рассказала подруга именинницы Ирина, все друзья девушки любят нестандартные поздравления и постоянно шутят друг над другом. Эти трусики приколисты сшили самостоятельно и обрядили Subaru в розовое белье ночью.
Ирина,
подруга Олеси:
Она уже взрослая девочка, в памперсы не входит, а для взрослых девочек взрослые трусишки.
Рады дарить позитив окружающим. Его не хватает в последнее время.
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