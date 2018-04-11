В Новосибирске под КамАЗом провалился асфальт

11 апреля в Новосибирске в яму на дороге провалился КамАЗ с цистерной, пишет АСТ-54.
В Новосибирске под грузовиком провалился асфальт. 11 апреля 2018 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске под грузовиком провалился асфальт. 11 апреля 2018 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске под грузовиком провалился асфальт. 11 апреля 2018 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске под грузовиком провалился асфальт. 11 апреля 2018 года. Фото : vk.com/act54.
Асфальт провалился под правым колесом грузовика на улице Связистов.
Напомним, что в Барнауле на прошлой неделе в барнаульском Нагорном парке провалилась тротуарная плитка. По одной из версий, виной этому стал некий автомобиль, заехавший на дорожку.
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