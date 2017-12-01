В первый день зимы на замерзшей алтайской реке монтируют понтонный мост

Завтра понтонный мост в Бийске вернут на прежнее место. Работы по сбору переправы уже идут. Это значительно разгрузит транспортный поток с Коммунального моста. #БийскМойГород #BMG #БМГ22 #BSK22 #BSK #АлтайскийКрай #Алтай #Biysk #Бийск #НовостиБийска #БийскиеНовости #НаплавнойМост #ПонтонныйМост

Публикация от Бийск - мой город! (@biysk_moy_gorod) Ноя 30 2017 в 9:39 PST