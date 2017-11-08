В России начали действовать новые правила движения на круговых перекрестках

В МВД рассказали, что теперь водитель автомобиля, въезжая на круговой перекресток равнозначных дорог, обозначенный дорожным знаком "Круговое движение", обязан уступить дорогу другим транспортным средствам, уже движущимся по кругу.

Кроме того, "если на перекрестке с круговым движением установлены знаки приоритета или светофор, то движение транспортных средств по нему осуществляется в соответствии с их требованиями", уточнили в пресс-центре МВД.

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