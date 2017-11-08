В России начали действовать новые правила движения на круговых перекрестках

Поправки в правила дорожного движения, унифицирующие в России регламент проезда транспорта через перекрестки с круговым движением, вступают в силу 8 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ. Ранее в разных регионах страны, а порой даже в пределах одного города схемы проезда перекрестков с круговым движением отличались друг от друга, что приводило к образованию на них заторов и ДТП.
В МВД рассказали, что теперь водитель автомобиля, въезжая на круговой перекресток равнозначных дорог, обозначенный дорожным знаком "Круговое движение", обязан уступить дорогу другим транспортным средствам, уже движущимся по кругу.
Кроме того, "если на перекрестке с круговым движением установлены знаки приоритета или светофор, то движение транспортных средств по нему осуществляется в соответствии с их требованиями", уточнили в пресс-центре МВД.
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