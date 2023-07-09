9 июля
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Автоновости

В Совфеде предложили ввести госномера для электросамокатов

Зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев заявил о возможном введении госномеров для электросамокатов, пишет ТАСС.

Прокат электросамокатов.
Прокат электросамокатов.
Altapress.ru

Он считает, что вводить штрафы для водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) преждевременно, пока у электросамокатов нет госномеров.

Он сказал, что первостепенной задачей является государственная регистрация этих транспортных средств. Уже дальше, по его мнению, можно создавать систему фиксации нарушений.

Также он заявил, что пользователи СИМ по юридическому статусу должны быть приравнены к водителям автомобилей и других транспортных средств.

Само движение на электросамокатах, по его словам, должно осуществляться по специально выделенным для этого дорожкам.

Ранее стало известно, что в Барнауле будут действовать новые ограничения для электросамокатов.

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