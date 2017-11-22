Центр Барнаула встал из-за отключения электричества

В конце рабочего дня в центре Барнаула пропало электричество, а вместе с ним прекратилась работа светофоров. Из-за этого на пр. Красноармейском и пр. Ленина собрались пробки.
По сведениям очевидцев, не работают светофоры на пересечении пр. Ленина и ул. Димитрова, пр. Ленина и ул. Молодежная, пр. Красноармейский и ул. Молодежная, ул. Строителей и ул. Челюскинцев, ул. Ядринцева и ул. Молодежная. Движение регулируют сотрудники ГИБДД.
Люди, живущие на ул. Молодежной, жалуются на отсутствие света в домах. В ЕДДС Барнаула сообщили, что в городе произошло аварийное отключение электроэнергии, на месте уже работают специалисты. Сколько времени продлится восстановление, в службе пока не знают.
Уровень пробок в городе составил 8 баллов на момент публикации.
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