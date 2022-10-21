Впервые в Автоцентре АНТ две мировые новинки Mitsubishi

Автоцентр АНТ приглашает в дилерский центр Mitsubishi Motors познакомится с мировыми новинками — кроссовером OUTLANDER четвёртого поколения и кроссвеном XPANDER CROSS.

OUTLANDER четвёртого поколения

Флагманский кроссовер MITSUBISHI подвергся радикальным изменениям. Стиль нового OUTLANDER отражает последнее поколение концепции Dynamic Shield и в сочетании с панорамным люком в крыше с электроприводом, 20-дюймовыми колесными дисками и внушительными пропорциями воплощает в себе стиль и мощь. Новый атмосферный бензиновый двигатель объемом 2,5 литров развивает максимальную мощность до 181 л.с., что больше на 8,9% в сравнении с предыдущим поколением.

Автомобиль отличается от предшественника выразительным дизайном передних фар в комбинации со светодиодными LED-светом, дневные ходовые огни и поворотники в верхней части имеют тонкую, резкую форму, что улучшает их видимость встречными автомобилями и пешеходами. Фары расположены ниже, чтобы максимально освещать дорогу.

Мотив шестигранника присутствует и в оформлении двери багажника. Кроме того, горизонтальные Т-образные задние фонари подчеркивают широкий внешний вид автомобиля.

Для тех, кто стремится расширить свои горизонты и границы

Автомобиль оснащен обновленной системой полного привода S-AWC (Super-All Wheel Control) * с выбором режима движения (асфальт, гравий, снег, обычный, экологичный, грязь). Управление разворачивающим моментом AYC (Active Yaw Control) также адаптировано для задних колес, что позволяет обеспечить оптимальное управление. Датчики определяют угол поворота рулевого колеса, степень заноса, крутящий момент, тормозное давление, скорость вращения колес и другие факторы, что обеспечивает максимально точное и безопасное управление автомобилем.

Передовая система полного привода, короткие свесы и внушительный дорожный просвет позволяют добиться непревзойденной проходимости и четкой управляемости автомобиля.

Интерьер автомобиля, выполненный из высококачественных материалов, ЖК приборной панелью, функцией беспроводной зарядки телефонов и с третьим рядом сидений, дарит ощущение комфорта водителю и пассажирам.

Новый OUTLANDER оснащен 12,3-дюймовым полноэкранным цифровым дисплеем, мультимедийным комплексом с диагональю 9 дюймов. Подключившись к смартфону Android или iPhone, пользователь также может пользоваться приложениями Android Auto и Apple CarPlay. В новом кроссовере использована аудиосистема BOSE premium с 10 динамиками. Сочетание больших низкочастотных динамиков в дверях с двумя сабвуферами обеспечивает мощные басы и высококачественный звук, похожий на живое выступление.

Новый OUTLANDER оснащен полным спектром систем пассивной и активной безопасности: UMS (система предотвращения столкновений при парковке), RCTA (система предупреждения об опасности наезда сзади с автоматическим торможением), LDW (индикатор пересечения дорожной разметки), ACC (адаптивный круиз контроль), BSW (индикатор мониторинга «слепых» зон в боковых зеркалах с системой помощи при смене полосы движения.

В комплектацию кроссовера входят передняя центральная подушка безопасности для водительского сиденья и боковые подушки безопасности для сидений второго ряда, в совокупности установлено 11 подушек безопасности. В случае бокового столкновения передняя центральная подушка безопасности раскрывается между сиденьем водителя и передним пассажирским сиденьем.

СПРАВКА OUTLANDER четвёртого поколения Кроссовер: 7-местный Двигатель: Бензиновый 2,5 DOHC (181л.с. при 6000 об / мин), Макс. крутящий момент, 245/ при 3600 об / мин Габаритные размеры, мм.: 4710 /1862/1748 Колесная база: 2706 Расход -7,5/9,8/8,7 Бензин Евро-6 АИ-95 Привод: полный, подключаемый SAWC КПП: вариатор CVT 8-ст. Дорожный просвет, мм. 211 Размер шин: 255 / 45 R20 с датчиками (TPMS) Производитель: Mitsubishi Motors, Япония

XPANDER CROSS

XPANDER CROSS — это семейный кроссвэн, созданный в стиле внедорожника, с удобной и приятной управляемостью, а также практичным и универсальным дизайном интерьера.

Семейный кроссвэн XPANDER CROSS Фото: Автоцентр АНТ , официальный дилер Mitsubishi Motors.

Создан с учетом пожеланий клиентов

Автомобиль оснащен оптимизированным экономичным 1,5-литровым бензиновым двигателем и обеспечивает комфорт для водителей благодаря первоклассной стабильности, подкрепляемой лучшим в своем классе дорожным просветом в 220 мм.

XPANDER CROSS — это просторный салон, способный с комфортом перевозить семь человек, а также лучшая в своем классе эргономика внутреннего пространства и расположения дверных проемов, позволяющая пассажирам легко входить и выходить. Три пассажира могут удобно сидеть на широком сиденье второго ряда, который при необходимости легко складывается, чтобы облегчить доступ к заднему ряду.

Семейный кроссвэн XPANDER CROSS Фото: Автоцентр АНТ , официальный дилер Mitsubishi Motors. Семейный кроссвэн XPANDER CROSS Фото: Автоцентр АНТ , официальный дилер Mitsubishi Motors. Семейный кроссвэн XPANDER CROSS Фото: Автоцентр АНТ , официальный дилер Mitsubishi Motors. Семейный кроссвэн XPANDER CROSS Фото: Автоцентр АНТ , официальный дилер Mitsubishi Motors. Семейный кроссвэн XPANDER CROSS Фото: Автоцентр АНТ , официальный дилер Mitsubishi Motors. Семейный кроссвэн XPANDER CROSS Фото: Автоцентр АНТ , официальный дилер Mitsubishi Motors. Семейный кроссвэн XPANDER CROSS Фото: Автоцентр АНТ , официальный дилер Mitsubishi Motors. Семейный кроссвэн XPANDER CROSS Фото: Автоцентр АНТ , официальный дилер Mitsubishi Motors. Семейный кроссвэн XPANDER CROSS Фото: Автоцентр АНТ , официальный дилер Mitsubishi Motors. Семейный кроссвэн XPANDER CROSS Фото: Автоцентр АНТ , официальный дилер Mitsubishi Motors.

Спинки сидений второго и третьего ряда можно сложить полностью, создав таким образом единое широкое пространство с ровным полом для особенно больших грузов.

Для особой практичности, подлокотник во втором ряду может быть так же сложен, чтобы перевозить длинные грузы и пассажиров одновременно — это уникальное предложение в своем классе. Даже с семью пассажирами, занимающими все места, у XPANDER CROSS все еще есть достаточно места для багажа, чтобы вместить, например, стандартную детскую коляску. Многочисленные места для хранения и удобные отсеки обеспечивают сохранность и безопасность семейных вещей.

СПРАВКА XPANDER CROSS Кроссвен: 7-местный Двигатель: Бензиновый 1,5 MIVEC DOHC (77 к. Вт/105 л.с./6000) Габаритные размеры, мм.: 4595 /1800/1750 топливного бака: 45л. Максимальная скорость 157 км/ч Расход — 7,3 л. (смешанный цикл) Бензин Евро-4, Аи-92 Привод: передний КПП: 4-cт. АКПП Дорожный просвет, мм. 220 Производитель: Mitsubishi Motor, Индонезия

Также напоминаем, что в дилерском центре представлен весь модельный ряд бренда: кроссоверы ASX, ECLIPSE CROSS, OUTLANDER 3 поколения и легендарные внедорожники PAJERO SPORT, PAJERO IV и l200.

Будьте первыми , бронируйте новинки OUTLANDER и XPANDER CROSS в Автоцентре АНТ!

Мультипрофильный сервисный центр «Автоцентр АНТ»

Мультипрофильный сервисный центр «Автоцентр АНТ» Фото: Автоцентр АНТ , официальный дилер Mitsubishi Motors. Мультипрофильный сервисный центр «Автоцентр АНТ» Фото: Автоцентр АНТ , официальный дилер Mitsubishi Motors. Мультипрофильный сервисный центр «Автоцентр АНТ» Фото: Автоцентр АНТ , официальный дилер Mitsubishi Motors. Мультипрофильный сервисный центр «Автоцентр АНТ» Фото: Автоцентр АНТ , официальный дилер Mitsubishi Motors.

Автоцентр АНТ уже более 25 лет занимается продажами и обслуживанием автомобилей. В настоящее время Автоцентр АНТ является единственным официальным дилером в Алтайском крае мировых автобрендов: Hyundai, Mitsubishi Motors, Nissan, ŠKODA, а также авторизованным центром Infinity.

В 2022 году портфель брендов компании пополнился квадроциклами и багги HISUN (ХАЙСАН) .

Напоминаем, что в Автоцентре АНТ Вы можете обслуживать свой автомобиль и технику одновременно в одном месте. Автоцентр АНТ — это мультипрофильный сервисный центр, где вы доверяете не только автомобиль, но и другие виды транспорта, в том числе: прицеп, квадроцикл, багги, снегоход и прочие профессионалам.

Вы приезжаете в Автоцентр АНТ, отдаете ключи мастеру-консультанту, а дальше мы сделаем все сами:

Примем ваш автомобиль и технику.

Выгрузим все транспортные средства самостоятельно.

Помоем и приведем в порядок даже после самых экстремальных «покатушек».

Профессионально обслужим ваш автомобиль и технику на новейшем оборудовании.

Устраним сколы и повреждения с помощью кузовных и малярных работ.

Пока ваши транспортные средства находятся на обслуживании, специалисты дилерского центра угостят вас ароматным кофе или чаем, а ваши дети весело проведут время в игровой зоне шоурума.

Встречаемся в Автоцентре АНТ!

*Система S-AWC способна определить вход автомобиля в поворот, начинающийся снос или занос автомобиля и реагирует сообразно ситуации, помогая проходить поворот и сохранять нужную траекторию движения. Как это происходит: при входе в поворот в блок управления полным приводом поступает информация от датчика поворота рулевого колеса и датчика бокового ускорения. В блоке управления происходит сравнение двух траекторий движения — заданной рулевым колесом и реальной траектории движения автомобиля. На основании этих данных блок управления полным приводом даёт команду гидроблоку системы ABS на замедление переднего внутреннего (по отношению к повороту) колеса, облегчая тем самым вхождение автомобиля в поворот, при этом в отличии от обычной системы полного привода AWC от водителя требуется поворачивать руль на меньший угол, чтобы скомпенсировать центробежную силу.