Яркие краски серой зимой. Что за салатовый джип продают за 3 млн рублей в Барнауле

Ярко-салатовый Suzuki Jimny 2021 года выпуска продают за 3 млн рублей в Барнауле. Объявление размещено на Drom.ru.

Suzuki Jimny 2021 года выпуска за 3 млн рублей в Барнауле

Suzuki Jimny почти новый, его пробег — 866 км. Это крепкий внедорожник, который может выдержать самые суровые условия.

Дополнительно у него есть система помощи для движения по бездорожью AllGrip Pro. Она позволит забраться даже в труднодоступные места.

Автомобиль можно заметить издалека благодаря его ярко-салатовому цвету. Внутри салон отделан тканью.

Размеры внедорожника: 3395 — 1475 — 1725 мм. Багажное отделение составляет 377 литров объема.

Владелец установил дополнительные прицепное устройство, сигнализацию Pandora с автозапуском и обратной связью, алюминиевые пороги, комплект подкрылок с шумоизоляцией и защитную сетку радиатора.

У Suzuki Jimny бензиновый двигатель на 1,5 л, автоматическая коробка передач и 102 лошадиные силы.