За создание помех пешеходам в России повысят штрафы

Конкретный размер будет устанавливаться инспектором по факту исследования обстоятельств. Ранее штраф составлял фиксированные 1,5 тысячи рублей. Эксперты уже призывают власти фиксировать случаи непропуска пешеходов и велосипедистов на пешеходных переходах на камеру.

Увеличение штрафов делается по инициативе президента РФ Владимира Путина, пишет "Национальная служба новостей". Еще весной 2016 года глава государства на заседании Госсовета по безопасности дорожного движения отмечал, что необходимо повысить ответственность водителей, игнорирующих пешеходов.

В то же время, по мнению экспертов, необходимо и дальше корректировать правила дорожного движения. Так, президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин обратился с письмом к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой скорректировать понятие "уступить дорогу", поскольку считает, что существующая формулировка слишком неконкретна и строга к водителям. Она позволяет наказывать их даже в случаях, когда реальных помех движению не создавалось, считает он, пишет ura.ru.

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