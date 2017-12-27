Между Барнаулом и Новосибирском заметно увеличилась интенсивность движения

За последние пять лет среднегодовая суточная интенсивность движения в районе развилки Бийск-Новосибирск-Барнаул выросла на 28%. Об этом altapress.ru сообщили в Упрдор "Алтай".
Как уточнили в пресс-службе ведомства, датчик установлен на надземном переходе через трассу Барнаул-Новосибирск у здания ДСУ-7 (в районе поворота на Бийск). Получается, он фиксирует интенсивность потока, движущегося из Барнаула в сторону как Новосибирска, так и Бийска (равно как и авто, которые едут в обратном направлении). В 2012 году в среднем за сутки здесь проезжали 27 333 машин. В 2017 году этот показатель вырос до 35 тыс (+28%).
На другой федеральной трассе — А 322 (Барнаул-Рубцовск-граница с Казахстаном) интенсивность заметно ниже и растет более скромными темпами. Так, если в 2012 году на 11-м километре Змеиногорского тракта специалисты фиксировали в среднем 13 тыс. автомобилей в сутки, то в 2017 году интенсивность увеличилась до 14,5 тыс. (+12%).
Отметим, что за пять лет доля участков федеральных трасс на территории Алтайского края, соответствующих всем нормативам, выросла с 51% до 85%.
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