Запретят стоянки транспорта на четырех улицах Барнаула: где еще нельзя парковаться

На четырех дополнительных улицах Барнаула запретят стоянку транспорта. Это сделают для того, чтобы обеспечить качественную работу снегоуборочной техники. Об этом сообщает мэрия Барнаула.

Запрет на стоянку транспорта введут 12 января 2023 года. В это время в Барнауле начнут устанавливать ограничительные дорожные знаки. Машину нельзя будет ставить на следующих участках:

улица Антона Петрова . Запрет действует от ул. Шукшина до здания № 239 по ул. Антона Петрова. Стоянка запрещена с 22.00 до 06.00;

. Запрет действует от ул. Шукшина до здания № 239 по ул. Антона Петрова. Стоянка запрещена с 22.00 до 06.00; четная и нечетная стороны улицы Западной 10-я — от ул. Германа Титова до здания № 60 в по ул. Эмилии Алексеевой. Запрет действует с 21.00 до 06.00;

— от ул. Германа Титова до здания № 60 в по ул. Эмилии Алексеевой. Запрет действует с 21.00 до 06.00; улица Солнцева — от здания № 9 до здания № 7. Стоянка запрещена с 21.00 до 06.00;

— от здания № 9 до здания № 7. Стоянка запрещена с 21.00 до 06.00; улица Северо-Западная — от пр-кта Ленина до пр-кта Калинина. Запрет действует круглосуточно.

Напоминаем, что данный меры вводят, чтобы повысить пропускную способность и обеспечить безопасность движения и беспрепятственную работу снегоуборочной техники в Барнауле.

Парковка в ТРЦ Galaxy. Анна Зайкова , altapress.ru

С 26 декабря парковка будет запрещена на следующих участках дорог:

ул. Северо-Западная. Запрет действует от ул. Антона Петрова до ул. Георгия Исакова. включая нечетную сторону. Исключение — парковочные карманы;

Запрет действует от ул. Антона Петрова до ул. Георгия Исакова. включая нечетную сторону. Исключение — парковочные карманы; малый Павловский тракт — от ул. Солнечная Поляна до проезда Северного Власихинского;

от ул. Солнечная Поляна до проезда Северного Власихинского; ул. Панфиловцев. Запрет действует в районе здания № 6. Однако парковка разрешена для автобусов;

Запрет действует в районе здания № 6. Однако парковка разрешена для автобусов; ул. Лазурная — от ул. Взлетной до проезда Северного Власихинского. Исключение — парковочные карманы;

от ул. Взлетной до проезда Северного Власихинского. Исключение — парковочные карманы; проезд Северный Власихинский — от пр-кта Энергетиков до Павловского тракта , не включая парковочные карманы;

от пр-кта Энергетиков до Павловского тракта не включая парковочные карманы; малая проезжая часть Павловского тракта. Парковка запрещена в районе зданий № 243 , № 231 , № 203;

Парковка запрещена в районе зданий № 243 № 231 № 203; проезд Северный Власихинский — от ул. Лазурной до ул. Шумакова , не включая парковочные карманы;

от ул. Лазурной до ул. Шумакова не включая парковочные карманы; пр-кт Калинина — от ул. Северо-Западной до ул. Чеглецова;

от ул. Северо-Западной до ул. Чеглецова; ул. Мерзликина. Запрет действует в районе лестницы к многофункциональному спортивному комплексу «Титов Арена».

Ограничат парковку и в ночное время на таких участках, как:

ул. Юрина — от ул. Новороссийской до здания № 129а;

от ул. Новороссийской до здания № 129а; пр-кт Социалистический — от здания № 126 до здания № 128;

от здания № 126 до здания № 128; ул. Георгия Исакова — от ул. С. Западной 2-й до ул. Телефонной. Исключение — парковочные карманы;

от ул. С. Западной 2-й до ул. Телефонной. Исключение — парковочные карманы; ул. Западная 5-я — в районе здания № 77;

в районе здания № 77; ул. Западная 1-я — в районе здания № 17;

в районе здания № 17; ул. Ленинградская — от ул. Антона Петрова до ул. Энтузиастов;

от ул. Антона Петрова до ул. Энтузиастов; ул. Островского — в районе здания № 2 по ул.50 лет СССР.

Водителей просят с пониманием отнестись к ограничениям, соблюдать требования знаков и не препятствовать работе снегоуборочной техники.