Запретят стоянки транспорта на четырех улицах Барнаула: где еще нельзя парковаться

Запрет на стоянку транспорта введут 12 января 2023 года. В это время в Барнауле начнут устанавливать ограничительные дорожные знаки. Машину нельзя будет ставить на следующих участках:
- улица Антона Петрова. Запрет действует от ул. Шукшина до здания № 239 по ул. Антона Петрова. Стоянка запрещена с 22.00 до 06.00;
- четная и нечетная стороны улицы Западной 10-я — от ул. Германа Титова до здания № 60 в по ул. Эмилии Алексеевой. Запрет действует с 21.00 до 06.00;
- улица Солнцева — от здания № 9 до здания № 7. Стоянка запрещена с 21.00 до 06.00;
- улица Северо-Западная — от пр-кта Ленина до пр-кта Калинина. Запрет действует круглосуточно.
Напоминаем, что данный меры вводят, чтобы повысить пропускную способность и обеспечить безопасность движения и беспрепятственную работу снегоуборочной техники в Барнауле.
С 26 декабря парковка будет запрещена на следующих участках дорог:
- ул. Северо-Западная. Запрет действует от ул. Антона Петрова до ул. Георгия Исакова. включая нечетную сторону. Исключение — парковочные карманы;
- малый Павловский тракт — от ул. Солнечная Поляна до проезда Северного Власихинского;
- ул. Панфиловцев. Запрет действует в районе здания № 6. Однако парковка разрешена для автобусов;
- ул. Лазурная — от ул. Взлетной до проезда Северного Власихинского. Исключение — парковочные карманы;
- проезд Северный Власихинский — от пр-кта Энергетиков до Павловского тракта, не включая парковочные карманы;
- малая проезжая часть Павловского тракта. Парковка запрещена в районе зданий № 243, № 231, № 203;
- проезд Северный Власихинский — от ул. Лазурной до ул. Шумакова, не включая парковочные карманы;
- пр-кт Калинина — от ул. Северо-Западной до ул. Чеглецова;
- ул. Мерзликина. Запрет действует в районе лестницы к многофункциональному спортивному комплексу «Титов Арена».
Ограничат парковку и в ночное время на таких участках, как:
- ул. Юрина — от ул. Новороссийской до здания № 129а;
- пр-кт Социалистический — от здания № 126 до здания № 128;
- ул. Георгия Исакова — от ул. С. Западной 2-й до ул. Телефонной. Исключение — парковочные карманы;
- ул. Западная 5-я — в районе здания № 77;
- ул. Западная 1-я — в районе здания № 17;
- ул. Ленинградская — от ул. Антона Петрова до ул. Энтузиастов;
- ул. Островского — в районе здания № 2 по ул.50 лет СССР.
Водителей просят с пониманием отнестись к ограничениям, соблюдать требования знаков и не препятствовать работе снегоуборочной техники.
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