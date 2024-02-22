Засветись на дороге. Зачем нужны световозвращающие элементы для пешеходов

Правила дорожного движения рекомендуют, а в некоторых случаях и обязывают пешеходов носить на одежде и аксессуарах световозвращающие элементы (СВЭ). С ними пешеход становится виден в темное время суток, он более приметен на дороге, а значит, находится в большей безопасности. Почему это важно, разбираемся с Госавтоинспекцией Алтайского края.

Со световозвращающими элементами пешеход становится более заметен на дороге в темное время суток, а значит, находится в большей безопасности.

Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов по краю

За 12 месяцев 2023 года на территории Алтайского края зарегистрировано 708 наездов на пешеходов. Немало произошло аварий и в первом месяце 2024 года. Так, зарегистрировано 57 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешехода.

При этом порядка 40% дорожных происшествий с участием пеших участников дорожного движения приходится на темное время суток. В таких условиях водитель замечает пешехода слишком поздно, когда тот уже находится непосредственно перед автомобилем. Из-за этого водитель не успевает вовремя затормозить и допускает наезд. В зимнее время этому сопутствует гололед, снегопад и короткий световой день.

Большинства аварий можно было бы избежать, если бы пешеходы носили световозвращающие элементы на одежде или аксессуарах. Международный опыт применения световозвращающих элементов показывает, что СВЭ уменьшают риск гибели пешеходов на 70%.

Что такое СВЭ?

Это элементы, изготовленные из специальных материалов, которые обладают способностью возвращать луч света обратно к источнику. Тем самым они значительно повышают видимость пешехода на неосвещенной дороге.

Исследования показали, что на неосвещенной дороге при ближнем свете фар водитель может заметить пешехода без СВЭ на расстоянии только 25-50 м. Но если пешеход использует элементы, то это расстояние увеличивается больше, чем в четыре раза, – до 150-200 м.

А если машина едет с включенным дальним светом, водитель может увидеть пешехода, у которого на одежде есть световозвращающие элементы, с расстояния 350 м, а в случаи их отсутствия со 100 м.

Таким образом, у водителя будет достаточно времени и дистанции, чтобы предотвратить наезд.

Со световозвращающими элементами пешеход становится более заметен на дороге в темное время суток, а значит, находится в большей безопасности. Источник: телеграм-канал Госавтоинспекции.

В каких случаях обязательно носить СВЭ?

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с пунктом 4.1 ПДД РФ пешеходам рекомендуется при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств, а в случае движения за пределами населенных пунктов данная мера носит обязательный характер.

За нарушение пешеходами Правил в соответствии с частью 1 статьи 12.29 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере 500 рублей.

Не стоит забывать, что и водители обязаны иметь в салоне транспортного средства куртку, жилет, жилет-накидку из световозвращающих элементов.

Какими бывают световозвращающие элементы?

СВЭ удобны тем, что их легко крепить на одежду и прочие аксессуары.

Они бывают в виде лент, нашивок, наклеек, термоаппликаций и нарукавников на одежду. Также световозвращающие элементы делают в виде брелоков, браслетов и накладок для велосипедов и колясок.

Подобные элементы пассивной защиты нужно прикреплять к верхней одежде, рюкзакам, сумкам, велосипедам или детским коляскам. Таким образом, чтобы при переходе или движении по проезжей части на них попадал свет фар автомобилей.

Рекомендуется закреплять световозвращатели с двух сторон, чтобы оставаться видимым во всех направлениях. Если же элемент всего один, то его следует крепить как можно выше. Оптимальный вариант: спереди (на груди или ремне); сзади (на спине или рюкзаке); на правом или левом рукаве.

Такое расположение световозвращателей делает пешеходов наиболее заметными для водителей, независимо от того, в какую сторону они двигаются.

Дети ростом до 1,4 м должны крепить световозвращающие элементы на рюкзаках, верхней части рукавов, головном уборе.

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