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Барнаульские стилисты показали «новую натуральность»

«Вишенкой на торте» ноябрьского номера журнала «Я Покупаю» стал фото-проект «Меняем курс».

Барнаульские стилисты показали «новую натуральность»
Барнаульские стилисты показали «новую натуральность»
Фото из архива журнала «Я Покупаю»

Колорист Александра Чиркова и визажист Екатерина Колычева совместными усилиями с фотографом Анастасей Борисовой создали несколько «луков», которые демонстрируют современный подход к внешности.

Итак, что мы видим?

Мы видим. что моду пришла «новая натуральность». Это значит, что вызывающие макияжи, объемные прически, пышные платья в пол давно ушли на задний план, естественность — вот, что действительно прекрасно.

Барнаульские стилисты показали «новую натуральность»
Барнаульские стилисты показали «новую натуральность»
Фото из архива журнала «Я Покупаю»

Пришло время отказаться от лишних украшений и неестественных красок!

Простые человеческие чувства, спокойное общение с чашечкой кофе и мороженым, вот что нам нужно.

Выбрали для проведения пиццерию в европейском стиле.

Модельное агентство

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