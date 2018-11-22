Барнаульские стилисты показали «новую натуральность»

Колорист Александра Чиркова и визажист Екатерина Колычева совместными усилиями с фотографом Анастасей Борисовой создали несколько «луков», которые демонстрируют современный подход к внешности.
Итак, что мы видим?
Мы видим. что моду пришла «новая натуральность». Это значит, что вызывающие макияжи, объемные прически, пышные платья в пол давно ушли на задний план, естественность — вот, что действительно прекрасно.
Пришло время отказаться от лишних украшений и неестественных красок!
Простые человеческие чувства, спокойное общение с чашечкой кофе и мороженым, вот что нам нужно.
Выбрали для проведения пиццерию в европейском стиле.
Одежда Guess