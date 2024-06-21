Форма выпуска

Кремы, лосьоны и спреи имеют свои преимущества и недостатки. Кремы обычно обеспечивают более плотную защиту, но могут быть жирными и оставлять следы. Лосьоны легче наносятся и быстрее впитываются, но могут иметь менее высокую степень защиты. Спреи удобны в использовании, но их сложнее равномерно распределить по коже.