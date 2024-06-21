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Как выбрать солнцезащитный крем для детей и не навредить - разбор altapress.ru

Выбор солнцезащитного крема (SPF) для ребенка — это важный шаг, который помогает защитить нежную кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Altapress.ru подобрал несколько ключевых моментов, которые следует учесть при выборе SPF-крема для детей.

Лето, жара, сок.
Лето, жара, сок.
unsplash.com
Возраст ребенка

Для младенцев и детей младшего возраста рекомендуется выбирать кремы с SPF 50+. Для детей постарше можно использовать кремы с более низким уровнем защиты, но не менее SPF 30.

Тип кожи

Если у ребенка чувствительная кожа, выбирайте кремы без отдушек и с гипоаллергенными компонентами. Для жирной кожи подойдут легкие текстуры, а для сухой — более плотные кремы.

Жара. Дети. Купание.
Жара. Дети. Купание.
unsplash.com
Состав

Избегайте кремов с оксибензоном и октиноксатом, так как они могут вызывать раздражение кожи. Вместо этого выбирайте кремы на основе оксида цинка или диоксида титана.

Водостойкость

Если ребенок будет находиться в воде, выберите водостойкий крем. Однако помните, что даже водостойкие кремы нужно наносить повторно после купания.

SPF широкого спектра действия

Ищите кремы, защищающие от UVA и UVB лучей. Это поможет предотвратить солнечные ожоги и долгосрочные последствия УФ-излучения.

Форма выпуска

Кремы, лосьоны и спреи имеют свои преимущества и недостатки. Кремы обычно обеспечивают более плотную защиту, но могут быть жирными и оставлять следы. Лосьоны легче наносятся и быстрее впитываются, но могут иметь менее высокую степень защиты. Спреи удобны в использовании, но их сложнее равномерно распределить по коже.

Отдых на пляже.
Отдых на пляже.
СС0
Срок годности

Проверьте срок годности крема перед покупкой. Не используйте просроченный крем, так как он может потерять свою эффективность.

Консультация с врачом

Перед использованием любого нового продукта, особенно если у ребенка есть какие-либо кожные заболевания или аллергии, проконсультируйтесь с педиатром или дерматологом.

Помните, что использование солнцезащитных средств является важным шагом в защите кожи от солнечных ожогов и других негативных последствий УФ-лучей. Однако даже с использованием специальных средств не стоит проводить слишком много времени на солнце, особенно в часы наибольшей активности (с 10:00 до 16:00 часов).

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