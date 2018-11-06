8 модных образов от фэшн-блогеров 40+

Красная помада и красное платье
Беспроигрышное сочетание для любого мероприятия. С ним легко выглядеть безупречно. Нужно лишь включить режим «роскошная женщина»: надеть красное платье и накрасить губы алой помадой, завить легкие локоны, подобрать лаконичные ювелирные украшения — вуаля! — образ готов.
Два совета, чтобы образ был идеальным: красный цвет помады должен подходить к оттенку кожи, а чтобы платье село лучше, стоит надеть под него корректирующее белье.
Топ с открытыми плечами и длинные серьги
Типично летнее сочетание, которое можно забрать с собой в осень! Нужно лишь сменить легкий топ на джемпер с вырезом кармен, а на плечи накинуть палантин.
Кстати, длинные серьги можно смело носить каждый день, а не только «по поводу».
Простой джемпер и брошь
В вашей шкатулке есть крупные броши необычных форм? Если да, то создание модного образа займет не больше 3 минут!
Все просто: надеваем любимые серые брюки или джинсы, вязаный джемпер и крепим к груди оригинальную брошь. Вот и все! Такой повседневный образ прекрасно подойдет и для работы, и для прогулки.
Белые брюки и яркие лодочки
Гардероб женщины 35+ не считается полноценным, если в нем нет белых брюк, которые идеально сидят. Поэтому если их у вас еще нет, смело покупайте!
Чтобы образ был нарядным и игривым, добавьте к нему яркие лодочки. А вот верх должен быть скромным.
Шляпа и ботфорты
Холодная осень диктует свои правила: нужно утепляться. Но для модниц это не помеха, а лишь способ примерить новые стильные образы. Например, надеть шляпу и ботфорты. Комбинировать их можно с трикотажным платьем и пальто-халатом или кейпом.
Рубашка с вышивкой и нить жемчуга
Кажется, что рубашка с вышивкой — и так необычная вещь. Это так и есть, но к ней можно смело добавить нитку жемчуга, тогда образ становится по-настоящему обворожительным.
Кстати, солнцезащитные очки в оригинальной оправе отлично дополнят этот загадочный и чарующий образ.
Широкие брюки и каблуки
Широкие брюки в комплекте с высокими каблуками делают ноги длинными (даже когда это не совсем так), а фигуру более стройной. Словом, must-have для гардероба каждой женщины.
К слову, если надеть такие брюки с топом, декорированным рюшами, вы превратитесь в стильную леди из 70-х.
Полосатая блуза и платок в горошек
Сочетание разных принтов — умение, которое приходит не сразу. Начать его совершенствовать можно с простых решений — например, традиционные полоска и горох. Получится очаровательный образ!
Основное правило таких сочетаний: один рисунок преобладает в образе, а другой его лишь дополняет.
В материале используется текст с портала yapokupayu.ru.