Одеть Надежду и надеть одежду. Барнаульский стилист и дизайнер о том, как стать вожделенной красавицей

Что такое стиль и подиум, что сегодня в тренде, как попасть в итальянский Vogue и на модный показ — на эти вопросы в интервью altapress.ru ответила барнаульский дизайнер, художник, стилист и основатель собственного бренда Татьяна Ланге.

Стиль и чувство вкуса

— Еще Коко Шанель говорила: «Мода проходит, стиль остается». Стиль — внутреннее наполнение человека, которое он транслирует в своем внешнем виде, часть личного бренда, узнаваемые черты. Если мы скажем «Карл Лагерфельд», то сразу вспомним его белые волосы в хвосте, темные очки и пиджак.

Стиль может не меняться десятилетиями — не бывает такого, что у тебя сегодня один стиль, а завтра другой: все равно тяготеешь к каким-то направлениям.

Чувство вкуса помогает сочетать несколько направлений и выглядеть достойно. Его можно воспитать. Самое главное — насмотренность: нужно не выходить из обзоров, Pinterest и журналов, смотреть показы и фильмы о моде. Начните потихоньку копировать, а там уже сами поймете, что с чем сочетается, и научитесь подбирать образы.

Дизайнер Татьяна Ланге. Мода. Предоставлено Татьяной Ланге.

Эти странные показы

— Подиум — это чистое творчество. На показе ты можешь на полную катушку продемонстрировать ДНК своего бренда, показать, о чем он. Ты не думаешь, носибельно это или нет, продастся или нет.

Подиумные коллекции и прет-а-порте (коллекции для массовой продажи) — две разные вещи. Но одно неотделимо от другого. К примеру, на показах Maison Martin Margiela есть пиджаки с плечами «по 2 метра», а на прет-а-порте образ сглаживают: сократили плечи по полуметра — ДНК осталась, и это уже можно носить в жизни.

Дизайнер Татьяна Ланге. Мода. Предоставлено Татьяной Ланге. Дизайнер Татьяна Ланге. Мода. Предоставлено Татьяной Ланге. Дизайнер Татьяна Ланге. Мода. Предоставлено Татьяной Ланге.

Кто для Татьяны Ланге самый крутой Ли Александр Маккуин (McQueen), Вивьен Вествуд (Vivienne Westwood), Мария Грация Кьюри (Dior), Алессандро Микеле (Gucci), Джон Гальяно (Dior, Maison Martin Margiela), Карл Лагерфельд (Chanel), Еджи Ямамото (Yohji Yamamoto), Дрис ван Нотен (Dries van Noten), Рик Оуэнс (Rick Owens), Оливье Рустен (Balmain), Хайдер Акерманн (Haider Ackermann)

Тренды

— Мода состоит из трендов: люди подхватывают их, носят актуальные вещи, волна сходит — и все заново. Это так же естественно, как смена времен года. Ты не обязан следовать трендам, но иногда они помогают понять себя. Если у человека нет четко сформированного стиля, он может заметить тренд на кюлоты, зацепиться за образ, а потом понять, что вообще ему нравится.

Я интуитивно считываю тренды — они буквально в воздухе, но пристально слежу за ними, когда нужно сделать шопинг-сопровождение или разбор гардероба, ведь клиенту они важны. Но с этим не стоит перебарщивать. Если следовать всем трендам, можно лишить себя индивидуальности. Важно также учитывать особенности своей внешности — не всякая актуальная вещь подойдет именно вам.

Дизайнер Татьяна Ланге. Предоставлено Татьяной Ланге.

Что ждет в будущем модную индустрию

Онлайн-одежда

— Думаю, дизайнеры немного напряглись, когда появились 3D-показы. Какой смысл отшивать подиумную коллекцию, когда можно смоделировать образ по загруженным лекалам и показать все онлайн? Но это скорее рабочий инструмент, помогающий увидеть вещь в движении еще на стадии разработки.

Говорить, что классических показов не станет, — это как заявлять, что театр скоро исчезнет. Не исчезнет: людям нужны живые впечатления.

Экологичность

— Если раньше, говоря об этичных брендах, в памяти всплывала лишь Стелла Маккартни, то сейчас ситуация заметно изменилась. Модные дома один за другим отказываются от использования натуральных кожи и меха, предлагая альтернативу из искусственных материалов.

Дизайнер Татьяна Ланге. Мода. Предоставлено Татьяной Ланге. Дизайнер Татьяна Ланге. Мода. Предоставлено Татьяной Ланге.

В одежде моего бренда LANGE я также не использую материалы животного происхождения. И иногда это проблема: для воплощения задумки не всегда хватает искусственных материалов.

Обожаю Маккуина. Ли завораживали птицы, и эта любовь читается в его показах. При создании образа для конкурса мне нужны были перья для декора — хотела ими полностью покрыть корсет и шляпку. Натуральные не подходят, аналогов не нашла, пришлось придумать выход — резать из ткани.

Разумное потребление

— До недавнего времени в мире творилось какое-то безумие: не успели отшить одну коллекцию — пошла следующая. Все выбрасывалось, сжигалось. В пандемию, когда наряды невозможно стало выгуливать, люди призадумались.

Дизайнер Татьяна Ланге. Мода. Предоставлено Татьяной Ланге.

Сегодня мы стараемся дать одежде вторую жизнь: перешиваем, сдаем в секонды, Charity Market и на переработку. Тренд создания новых коллекций из старых вещей уверенно набирает обороты в Европе — и, что прекрасно, в России.

Практичность

— Если люди станут носить одежду дольше одного года или хотя бы сезона, они будут больше ценить ее. В этом смысле мне нравится джинсовая ткань. Сейчас я работаю над свадебной коллекцией, где джинса в одном из заказов используется для жакета в милитари-стиле. Работать с ней — одно удовольствие: ткань держит форму, не скатывается, устойчива к повреждениям, комфортна, неприхотлива в носке и позволяет адаптировать исторический крой к современному образу невесты.

Наряд я шью для клиентки в Москве, свадьба будет в Берлине. Жакет дополняет крейзи-платье в стиле моей любимой Хелены Бонэм Картер. Также сейчас в процессе креативный наряд для моей подруги в Париже.

Дизайнер Татьяна Ланге. Мода. Предоставлено Татьяной Ланге.

Свадебный сегмент — моя давняя мечта! Это событие достойно того, чтобы продумать образ до мелочей, вложить в него время, деньги и душу.

О чем бренд Татьяны Ланге — Полная эклектика — я жонглирую стилями и эпохами. Это и гусарская баллада, и богемный шик, и гранж. Рок и бохо, Версаль и пыль дорог. Образы, в которых сойдешь за своего на вечеринке Безумного Шляпника.

Нужна ли мода в Барнауле

— Я давно поняла, что моя целевая аудитория — Европа. У нас на креатив чаще всего смотрят с настороженностью, а делать что-то скромное — скучно, это будет уже не мой бренд.

Дизайнер Татьяна Ланге. Мода. Предоставлено Татьяной Ланге.

В Барнауле я провожу съемки, где даю выход творчеству. Для себя, для контента в Instagram и конкурсов, для публикаций в журналах.

Сейчас больше времени инвестирую в развитие своего бренда. Искусство ради искусства — это прекрасно, я от него никогда не откажусь, но нужно расставлять приоритеты и монетизировать работу.

60 тыс. рублей — стоимость свадебного платья от Татьяны Ланге. — Моим клиентам я собираю образ полностью: платье, обувь, украшения. Аксессуары критически важны: они могут казнить или помиловать самое лучшее платье.

Дизайнер Татьяна Ланге. Мода. Предоставлено Татьяной Ланге.

Что нужно барнаульцам

— В нашем городе я также занимаюсь разбором гардероба и шопинг-сопровождением — когда человек хочет определиться, что надеть, а от чего избавиться. В предварительной беседе с клиентом выясняем, где он чаще всего бывает, чем занимается, что любит.

Далее — подготовка: анализ трендов, подбор референсов на Pinterest, обсуждение и согласование общей картины с заказчиком. В ТЦ мы приходим с утра и выходим перед закрытием.

Я сразу говорю клиенту, что мы идем работать, при себе нужно иметь воду и удобную обувь. Вещи подбираем взаимодополняемые, чтобы собрать максимальное количество образов.

Первый день работы второй очереди ТРЦ «Галактика». Олег Богданов

В среднем в Барнауле час со стилистом стоит 2,5 тыс. рублей. Для знакомых Ланге есть скидка — 5−7 тыс. рублей за весь день.

— В процессе шопинга клиент проходит ряд стадий — от «я такое не ношу» до «неужели это я?». Это нормально, ведь человек привык к одному амплуа, а я раскрываю другие его грани. Взгляд, жесты — все меняется!

Дизайнер Татьяна Ланге. Мода. Предоставлено Татьяной Ланге.

Восторг и удивление на лицах — главный критерий успешно подобранного гардероба. Чтобы добиться такого эффекта, должно быть чутье, эмпатия.

Нельзя стать профессионалом без насмотренности, вкуса, умения видеть красоту и желания ее создавать. Важно найти своего стилиста, с кем вы будете на одной волне. Кто готов мыслить нешаблонно и применять индивидуальный подход.

Кино и поиск

— Я умею быстро находить нужную вещь. В этом меня хорошо прокачала работа в кино в Москве.

Съемки. Предоставлено Татьяной Ланге.

Там каждый день — квест: после смены за час до закрытия ТЦ купить одежду для массовки на 9 утра. Есть примерный возраст, рост, размер — и ограниченный бюджет. У режиссера должен быть выбор луков. Я забегала в отдел, запускала руку в кучу вещей и доставала ту, которая потом подходила актеру.

Самой сложной была работа стилистом в рекламе Adidas к чемпионату Европы по футболу. Снимали Игнашевича, Смольникова, Миранчука и Глушакова. Для каждого из четырех роликов арендовались стадионы. На три недели я буквально забыла о еде и сне.

Как сейчас помню съемку ролика про Лешу Миранчука. На планерке решили, что футболку с номером для него печатать не нужно.

Съемки рекламы Предоставлено Татьяной Ланге.

Два часа ночи, офис. Я, ассистентка и гора вещей, которую нужно отпарить и собрать по лукам для массовки к 6 утра. Тут я понимаю, что без номера никак — будет кадр со спины. Спросят с меня. Паника, такси, закрытые двери самого большого магазина Adidas в Москве, за которыми находится плоттер, и единственный шанс спасти положение.

Поднимаю все контакты, звоню парню-управляющему, бужу его, объясняю ситуацию. Невероятно, но он приезжает, открывает магазин, гуглим номер, печатаем на футболке — первую запороли, печатаем на второй и последней футболке нужного размера. Почти пять утра. Готово!

Зачем нужны школы дизайна

— Я обучалась в онлайн-академии брендинга и дизайна Metrics. Нужно идти учиться обязательно! Чтобы получить знания, без которых не обойтись, и делать то, на что самостоятельно не решился бы.

Дизайнер Татьяна Ланге. Предоставлено Татьяной Ланге.

До обучения я вообще не шила и не думала, что начну. Мой максимум — фартук на уроках труда да пара наволочек. До сих пор не верю, что я работаю с манекеном и шью наряды для моих съемок.

Однажды Татьяна сшила кимоно из шелкового вышитого покрывала в китайском стиле, которое нашла в бабушкином шкафу. «Не знаю, откуда они в СССР такое взяли. Я собирала платья и из другого бабушкиного наследия — белой бязи со штампом „3 рубля. Барнаул“».

— Педагоги и кураторы дают огромную базу знаний, фундамент профессии и регулярную обратную связь. Результат обучения — показ коллекции твоего новорожденного бренда на подиуме в Москве. Показ входит в стоимость обучения, что невероятно! Ведь для того, чтобы принять участие в московском показе подобного уровня, нужны сотни тысяч рублей.

Дизайнер Татьяна Ланге. Мода. Предоставлено Татьяной Ланге.

С помощью учебы можно понять, твое это или нет, сэкономив годы мучительных раздумий и сомнений.

Почему живет в Барнауле

— В 20 лет я уехала в Санкт-Петербург. Спустя шесть лет перебралась на Кавказ, к Черному морю, затем в Москву.

Спустя девять лет вновь оказалась дома — видимо, не все ментальные хвосты подтянула: так сложилось, что почти вся наша творческая семья, жившая в режиме гастролей и разъездов, собралась в Барнауле.

Карлик Нос МТА

Сделали с папой спектакль «Карлик Нос» в Молодежном театре Алтая (я создавала костюмы и декорации), потом началось создание бренда LANGE, в работу над которым я вложила около 600 тыс. рублей за год. Рисовала ночами книги, днем училась и делала макеты, потом пошив коллекции, работа с ателье, поездки на мастер-классы в Москву, показ, съемки.

Жизнь вернула туда, откуда уезжала, думая, что навсегда. Но сейчас я могу сказать, что тот город, который я покинула и в котором теперь живу, — два разных Барнаула. Здесь я обрела много дорогих мне людей и решила продолжить обучение — летом буду поступать в АлтГУ на факультет дизайна костюма. По первому образованию я художник-живописец. Понимаю, что мне не хватает умения шить на том уровне, какой мне нужен для свободы творчества.

Мировой успех в столице мира

— И в Барнауле можно быть успешным. Сейчас работаю над книгой по экологии для Amway. Недавно для полнометражного фильма (не могу сказать какого) меня попросили разработать костюмы для главной героини. Утвердили, будут отшивать.

Осенью на сайте итальянского Vogue опубликовали фотографии с первой примерки моей коллекции Freak’n’Black. Фотографы со всего мира присылают свои работы в определенное время — отбор походят лишь единицы. Когда я увидела свои платья в архиве, решила, что сайт завис или это ошибка.

Публикации — знак качества. Издания иногда мне сами пишут, просят прислать фото. Забавно, что в «мертвый» месяц мне иногда не хватает денег выкупить американский журнал со своими работами — такая вот жизнь у художников-фрилансеров. Но к этому я отношусь спокойно, это мой выбор. Непросто, зато весело.