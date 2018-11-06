11 стильных окрашиваний осень-зима 2018

Новый сезон — новая прическа: этому правилу следует каждая модница. Редакция « Я Покупаю » сделала подборку лучших вариантов окрашивания для блондинок, брюнеток и рыженьких в новом сезоне.

Модные техники окрашивания для блондинок

Для светленьких этот сезон подготовил множество вариантов оттенков для бьюти-экспериментов. Выбираем «свой».

Тёмные корни

Когда-то темные корни блондинок воспринимались как моветон, а сейчас это модная тенденция, которая не теряет позиций уже несколько сезонов подряд.

Вот только просто отрастить свой блонд недостаточно: это выглядит небрежно. Нужно обратиться к стилисту. Он проработает зону корней двумя оттенками (светло-коричневым и коричневым) и волосы по всей длине светлым тоном (от платины до золотистого блонда), создавая плавный переход.

Нюд

Мода на нюд захватывает бьюти-индустрию, теперь он актуален не только в макияже, но и в окрашивании. В чем его суть? Подчеркнуть достоинства внешности, но быть практически незаметным. Никаких резких переходов, контрастов и ярких тонов.

Стилист использует только натуральные цвета как из темной, так и из светлой палитры: бежевый, русый, шоколадный, песочный, медный, карамельный. Допускается добавление золотистых бликов.

Жемчужная блондинка

Стать платиновой блондинкой мечтают многие девушки. Однако не каждая готова к таким радикальным экспериментам. Именно для них подойдет «жемчужное» окрашивание.

Стильные оттенки для брюнеток

В этом сезоне актуальны глубокие темные оттенки, которые делают образ обворожительным.

Цвет воронова крыла

Для обладательниц темных глаз и бледной кожи прекрасно подойдет смоляной цвет волос с особым природным блеском. Он выглядит так, будто на крыло птицы падает солнечный свет. Такой оттенок выгодно подчеркнет черты лица.

Чёрно-синий

Прекрасный вариант окрашивания для жгучих брюнеток: иссиня-черные волосы смотрятся интереснее, чем просто черные. Такой оттенок выглядит богаче, создает яркий и необычный образ.

Горячий шоколад

Интересный и ультрамодный тон больше всего подходит обладательницам оливковой и золотистой кожи и зеленых или карих глаз. Теплые оттенки подчеркивают румянец, делают лицо свежее, моложе и привлекательнее.

Окрашивание для рыжих

Для рыжих стилисты выделили всего два ультрамодных оттенка, но зато каких!

Огненно-медный

Классический медный оттенок с добавлением золотых и серебряных бликов сделает образ ярче и выразительней. Такой оттенок особенно украшает девушек с фарфоровой кожей.

Коричнево-красный

Идеальный оттенок для девушек с любым цветом кожи. Сочетание медных прядей с глубокими красно-коричневыми бликами отлично смотрится на каскадных стрижках, которые помогают сделать лицо визуально более точеным.

В материале используется текст портала yapokupayu.ru.