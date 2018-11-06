11 стильных окрашиваний осень-зима 2018

Модные техники окрашивания для блондинок
Для светленьких этот сезон подготовил множество вариантов оттенков для бьюти-экспериментов. Выбираем «свой».
Тёмные корни
Когда-то темные корни блондинок воспринимались как моветон, а сейчас это модная тенденция, которая не теряет позиций уже несколько сезонов подряд.
Вот только просто отрастить свой блонд недостаточно: это выглядит небрежно. Нужно обратиться к стилисту. Он проработает зону корней двумя оттенками (светло-коричневым и коричневым) и волосы по всей длине светлым тоном (от платины до золотистого блонда), создавая плавный переход.
Нюд
Мода на нюд захватывает бьюти-индустрию, теперь он актуален не только в макияже, но и в окрашивании. В чем его суть? Подчеркнуть достоинства внешности, но быть практически незаметным. Никаких резких переходов, контрастов и ярких тонов.
Стилист использует только натуральные цвета как из темной, так и из светлой палитры: бежевый, русый, шоколадный, песочный, медный, карамельный. Допускается добавление золотистых бликов.
Жемчужная блондинка
Стать платиновой блондинкой мечтают многие девушки. Однако не каждая готова к таким радикальным экспериментам. Именно для них подойдет «жемчужное» окрашивание.
Стильные оттенки для брюнеток
В этом сезоне актуальны глубокие темные оттенки, которые делают образ обворожительным.
Цвет воронова крыла
Для обладательниц темных глаз и бледной кожи прекрасно подойдет смоляной цвет волос с особым природным блеском. Он выглядит так, будто на крыло птицы падает солнечный свет. Такой оттенок выгодно подчеркнет черты лица.
Чёрно-синий
Прекрасный вариант окрашивания для жгучих брюнеток: иссиня-черные волосы смотрятся интереснее, чем просто черные. Такой оттенок выглядит богаче, создает яркий и необычный образ.
Горячий шоколад
Интересный и ультрамодный тон больше всего подходит обладательницам оливковой и золотистой кожи и зеленых или карих глаз. Теплые оттенки подчеркивают румянец, делают лицо свежее, моложе и привлекательнее.
Окрашивание для рыжих
Для рыжих стилисты выделили всего два ультрамодных оттенка, но зато каких!
Огненно-медный
Классический медный оттенок с добавлением золотых и серебряных бликов сделает образ ярче и выразительней. Такой оттенок особенно украшает девушек с фарфоровой кожей.
Коричнево-красный
Идеальный оттенок для девушек с любым цветом кожи. Сочетание медных прядей с глубокими красно-коричневыми бликами отлично смотрится на каскадных стрижках, которые помогают сделать лицо визуально более точеным.
В материале используется текст портала yapokupayu.ru.