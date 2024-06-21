Горный Алтай — это одно из самых популярных туристических направлений в России. Здесь можно найти множество баз отдыха на любой вкус и кошелек. В этом обзоре altapress.ru рассмотрел топ-5 баз, которые могут быть интересны туристам, ищущим комфортное и доступное размещение.

Это одна из самых известных баз в Горном Алтае. Она расположена в живописном месте на берегу реки Катунь в Чемальском районе. База предлагает комфортабельные номера, а также широкий спектр услуг, включая ресторан, баню, бассейн и детскую площадку.

Стоимость проживания начинается от 7000 рублей за номер.

Еще одна популярная база, расположенная в Манжерке недалеко от озера Ая. База предлагает уютные номера, а также возможность аренды беседок и мангалов.

Стоимость проживания начинается от 4500 рублей за номер.

Весенние фиалки на берегу Телецкого озера. vk.com/altzapovednik/Александр Лотов

База отдыха находится в селе Чепош. Она предлагает комфортные номера, а также разнообразные развлечения, такие как баня, бильярд, настольный теннис и детская площадка.

Стоимость проживания начинается от 4000 рублей за номер.

Недорогая база отдыха, расположенная в селе Чемал. Она предлагает уютные номера и возможность аренды беседки и мангала.

Стоимость проживания начинается от 7600 рублей за номер.

Небольшая база отдыха располагается в селе Камлак. Она предлагает уютные номера и разнообразные развлечения, такие как баня и детская площадка.

Стоимость проживания начинается от 5200 рублей за номер.

В окрестностях Чемала. Altapress.ru

Все эти базы предлагают комфортное размещение по доступным ценам. Они идеально подходят для туристов, которые хотят насладиться красотами Горного Алтая без ущерба для бюджета. Однако стоит отметить, что цены могут меняться в зависимости от сезона и спроса. Поэтому перед поездкой рекомендуется уточнить стоимость проживания на выбранной базе.

Самое важное - в нашем Telegram-канале